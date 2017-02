Presidendilt teenetemärgi saanud Tallinna Rootsi Mihkli kiriku õpetajal plaane jagub

Üks, kes presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi sai, on Tallinna Rootsi Mihkli kiriku õpetaja Patrik Göransson. Ta on lõpetanud Göteborgi Ülikooli usuteaduskonna ning alates 2000. aastast on Patrik Göransson elanud Eestis.

17 aastat on Patrik elanud ja töötanud Eestis, ehitanud kirikut ja täiendanud muuseumit, kuid plaane on tal palju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on kõrval ju tühi pastoraadi ja kooli krunt ja siis meil on ju saartel ka kabelid. Tööpõld ei ole väga otsa saamas," loetleb pastor.

Tekib küsimus, et milleks on vaja taastada kabeleid väikesaartel, kus elanikke praktiliselt pole. Patrik ütleb, et tuleviku pärast.

"On võimalik teha saared täiesti tühjaks ja neid pommitada ja kui kõik see lõpeb, siis ikka tulevad inimesed tagasi," põhjendab ta.

Nagu igal õigel rootslasel, on ka Patrikul senal kuningapaari pilt. Hiljuti oli neil ka kohtumine ning Partik arvab, et pole võimatu, et kuningapaar varsti ka mõnele Eesti väikesaarele jõuab.