Liikluses sai viga neli inimest

Viimase 15 aastaga on Eestis töövõimetuspensionäride arv kahekordistunud ning jõudnud ligi 100 000 inimeseni. Et pidurdada töövõimetuspensionäride arvu edasist kasvu ning tuua vähenenud töövõimega inimesi tagasi tööturule on riigis algatatud töövõimereform, mis käivitus selle aasta algusest. Kuidas esimesed kaks kuud on möödunud, sel teemal arutleti kolmapäevases saates"Suud puhtaks". Töövõimereformi põhilisteks puudujääkideks peetakse puudulikke andmekogusid ja väheseid teenuseid.