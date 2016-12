Pevkuri sõnum Michalile: kilekotid rahaga, sidrunid ja valge kampsun

Kaader mängust. (Foto: ERR)

"Päris naljakas," on Pevkuri napp kommentaar "Tähtede sõja" stiilis lahendatud mängu viite juures.

Michal kandis 2012. aastal Reformierakonna rahastamisskandaali ühes telesaates selgitades valget kampsunit. Skandaali üheks osaks olid väited kilekotis liikunud sularahast. Neli sidrunit on viide Saaremaa Laevakompanii omaniku Vjatšeslav Leedo kirjeldusele sellest, kuidas Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil temalt poliitilise toetuse eest nelja miljonit eurot küsis.

Pevkur on ka varem kritiseerinud Michalit, keda üldiselt peetakse valimiste favoriidiks. Kristen Michaliga seotud rahastamisskandaalist rääkides on Pevkur öelnud, et see mõjutas tõsiselt nii erakonda kui ka riigijuhtimist, kuna Michal pidi justiitsministri kohalt tagasi astuma. Ta nentis ka, et ajalugu on näidanud, et sellised skandaalid ei kipu ununema.