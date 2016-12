Thilo Sarrazin soovitab Eestil hoida häid suhteid kõigi naabritega ja hoiduda rändekriisi väljakutsetest

Euroopa kaldub sisserände suhtes kriitiliste jõudude poole, sest inimesed ei vali suurparteisid, kelle vastu usaldus kaob, ütles Saksa kirjanik Thilo Sarrazin, kes osales Tallinnas inimõiguste aastakonverentsil. Eestil soovitab kirjanik hoida häid suhteid kõigi naabritega ja mitte otsida väljakutseid rändekriisis.

Immigratsioonikriitilise raamatuga ülemaailmaselt tuntuks saanud Saksa publitsist, poliitik ja endine keskpanga juhatuse liige Thilo Sarrazin esines Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil paneelis "Sõnavabadus multikultuurses Euroopas".

Thilo Sarrazin on tuntud kriitilise suhtumise poolest Euroopa rändepoliitikasse ja aina rohkem levivasse poliitkorrektsusesse. Sellest on ta viimasel kümnendil kirjutanud viis raamatut, vahendas "Aktuaalne kaamera.

Sarrazini ehk tuntuim, ka eestikeelsetele lugejatele kättesaadav teos on "Saksamaa jookseb maha", milles ta kirjeldab, kuidas Saksamaa pole toime tulnud moslemitest uusemigrantide lõimimisega ühiskonda.

"Põhiline risk Euroopas on vale sisseränne. Seetõttu peame jälle saama oma piirid kontrolli alla ning takistama sisserännet islamimaadest, Aafrikast ja Lähis-Idast," ütles Sarrazin.

Raamat sai bestselleriks ning autor lasti lahti oma töökohalt riigipangas. Tema soovitab valijail, kes ei nõustu praeguse Euroopa rändepoliitikaga, praegusi valitsusparteisid mitte valida. Tema sõnul nii lähebki.

"Toimub võimulihe erinevate parteide hulgas. Selle tulemusel võidavad Euroopa tervikuna ja rändekriitilised jõud saavad kaalu juurde," sõnas ta.

Eesti jaoks soovitab Sarazzin parandada suhteid Venemaaga, olla aktiivne NATO-s, ajada asja naabritega ning olla realistlik rändepoliitikas.

"See on tähtis Eesti poliitika jaoks ja seda annab teha ilma siia ideoloogiat segamata. Kui eestlastel on oidu, siis ei hakka nad lisaks probleemidele venelastega veel uute sisserändajatega rinda pistma," selgitas Sarrazin.

Küsimusele, mis saab Europast, vasta Sarazzin, et see on juba nii kaua eksisteerinud, et ei kao kuhugi.

Sarrazin oli 2009–2010 Saksamaa keskpanga juhatuse liige, kust teda enda seisukohti väljendavate avalduste tegemise pärast lahkuma sunniti.

2010. aastal avaldas ta raamatu "Deutschland schafft sich ab" (eesti keeles "Saksamaa käib maha", 2013), millest ta oli väga kriitiline Saksamaa sotsiaalabisüsteemi, haridussüsteemi ja immigratsioonipoliitika suhtes. Raamat äratas väga suurt tähelepanu ja tekitas vastakaid arvamusi.

Sarraziniga samas paneelis teeb ettekande Prantsuse poliitik ja politoloogia professor Pariisi poliitikauuringute instituudis Dominique Reynié.

Tema uurimisvaldkond keskendub poliitilise võimu, avaliku arvamuse ja valimiste, kuid ka avalike protestide teemadele.

Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi teema oli “Must-valged väärtused polariseeruvas maailmas”.

Konverentsil tulid jutuks Eesti avalik arvamus inimõigustest ning uusimmigrantide hinnang inimõigustele ja nende kohanemisele Eestis. Lisaks olid teemade hulgas kollektiivsed inimõigused ja propaganda.