OTSE kell 11: Kaja Kallas räägib Eesti võimalustest digitaalset ühisturgu kujundada

Kaja Kallas Brüsselis (Foto: Postimees/Scanpix)

Eesti on üheks oma EL eesistumisega seotud prioriteediks võtnud digitaalse Euroopa arendamist puudutavate küsimuste lahendamise. Paljud võimalikud lahendused on aga ettepanekute näol juba praegu Euroopa Parlamendi laual. Eesti võimalus digitaalset ühisturgu kujundada saab olema just läbi nende dokumentide.