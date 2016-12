Ratas: julgen välja öelda, et usun jumalat

Jüri Ratas (Foto: Stanislav Moškov/Scanpix)

Peaminister Jüri Ratas ütles, et on usklik inimene, aga see küsimus on iga inimese isiklik teema. Kirikus käimine või mitte käimine, et tee tema sõnul kedagi halvemaks või paremaks.

"Usklikkus väljendub selles, et kõigepealt on küsimus, et kas ma usun, kas jumal olemas. Jah, ma usun seda. /.../ Ma julgen seda välja öelda, et jah, ma usun jumalat," ütles Ratas Postimehele antud videointervjuus.

"Minu puhul ei tähenda see seda, et ma igal pühapäeval käin kirikus või loen jumalasõna, aga kui on hetked, siis ma muidugi pöördun palves ka jumala poole. See on ükskõik, mis eluvaldkonnas - on see poliitika, on need teatud rasked otsused, on need perekondlikud sündmused," rääkis Ratas.

"Mul on väga paljud tuttavad, kes on kirikuinimesed või käivad kirikus või on kirikus pastoriteks. Aga see ei ole minu jaoks teema, mida ma söögi alla või söögi peale ütlen. Ma olen alati öelnud, et see on väga isiklik küsimus ja kes seda usub või ei usu - see on iga inimese oma valik," ütles ta veel.

Ratase sõnul ei pea kõik inimesed kirikus käima, aga need, kes käivad ei ole kuidagi teistsugused või halvemad inimesed.