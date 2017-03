E-etteütluses on eriauhind kiireimale telefonis tipitud õigele vastusele

E-etteütluses on läbi aegade loodud juurde erinevaid kategooriaid, et võistlemine oleks võrdne võimalikult suurele hulgale inimestele. Sel aastal on võimalik osaleda läbi Vikerraadio rakenduse ning kes just telefonis tippides kõige kiiremini õige vastuse saadab, saab Vikerraadiolt eriauhinna.

"See mõte tekkis, kui nägin tippimas poissi, kelle pöidlaid ei olnud näha - ta tippis lihtsalt nii kiiresti," rääkis Vikerraadio peatoimetaja Riina Rõõmus Terevisioonis.

Teisele e-etteütluse aastal loodi eraldi kategooria filoloogidele ja õpetajatele, sest paistis, et võistlus on muidu ebavõrdne. Tegelevad ju filoloogid keelereeglitega iga päev, mis tähendab, et nendega on pea lootusetu võistelda.

Seejärel lisandus ka koolilaste kategooria. Rõõmuse sõnul tahetakse sellega tunnustada õpetajaid, kes koolides õige eesti keele eest hoolt kannavad. Niisamuti on loodud eraldi kategooria neile, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Unustatud ei ole ka eestlasi, kes elavad välismaal. "Tahame, et vähemalt emakeelepäeval mõtleksid nad eesti keelele ja eesti keeles," sõnas Rõõmus.

Telefonis vastuse edastamiseks tuleb alla laadida Vikerraadio rakendus. Sealt valida saatekavast "Huvitaja" saade, millelt suunatakse edasi etteütluse lehele.

Etteütlus loetakse ette 10.30 ning korratakse seejärel mõned korrad. Arvesse lähevad kõik enne kella 11 saabunud etteütlused. Kell 11.05 kommenteerivad spetsialistid teksti raadioeetris ning kell 12.15 kuulutatakse võitja välja "Uudis+" saates.

Võistluse peaauhind on tahvelarvuti, kategooriate parimatele on "Rahva raamatu" kinkekaardid. Välja loositakse ja lohutusauhind.

Etteütluse teksti saab kuulata kell 10.30:

Üheksa aasta jooksul on Vikerraadioni jõudnud ligi 24 000 etteütlust ning iga aastaga valib üha enam koole etteütluse võistluse oma emakeelepäeva programmi.

2017. aasta e-etteütluse teksti koostavad:

Peeter Päll, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja

Maris Jõks, Postimehe keeletoimetaja-korrektor

Edward Kess, Brüsseli II Euroopa Kooli eesti keele õpetaja, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige

Martin Ehala, Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor, vanemteadur

Merilin Aruvee TLÜ emakeeledidaktika lektor

Maire Raadik, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja

E-etteütlust korraldavad Vikerraadio, Eesti Emakeeleõpetajate Selts ja Eesti Keele Instituut. Auhinnad on välja pannud Haridus- ja Teadusministeerium ja "Rahva Raamat".