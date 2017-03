E-etteütlust kirjutas läbi aastate rekordarv inimesi. Võitjad selgunud

Kümne aasta jooksul on e-etteütlust kirjutanud enam kui 29 000 inimest. Neist 5881 kirjutas etteütlust tänavu ning ühtlasi on see e-etteütluse kümne aasta rekord.

Kõige kiiremini ja korrektsemalt kirjutasid etteütluse Tiina Mahler-Jaaniste (üldvõitja, filoloogide kategooria), Liisa-Andra Lohu (täiskasvanute kategooria), Elo Maria Pauman Hugo Treffneri gümnaasiumist (õpilaste kategooria), Tereza Špongolts (muu emakeelega) ja Aivar Paidla (välismaal elavad eestlased).

Tänavu antakse eriauhind ka parimale nutiseadmega tegijale - esimesena saatis täiesti õige teksti Riina Tobias. Täiesti veatuid etteütlusi jõudis toimetusse 37.

„Tänavuse teksti põhirõhk oli muganditel, sõnadel, mida saab kirjutada kaht viisi, ja need kirjutati enamikus õigesti, näiteks „tšilli“, „pitsa“ või „kikkpoksija“. See oli meeldiv üllatus,“ ütles üks teksti autoritest, Postimehe keeletoimetaja-korrektor Maris Jõks.

„Tulemused olid ootuspärased, tore, et inimesed mõtlevad kaasa, kuid natuke on näha ülipüüdlikkusest tehtud vigu. Inimesed mõtlevad üle ja panevad näiteks liiga palju kirjavahemärke. Aga väga rõõmustav, et meil oli palju nutiseadmetel osalejaid,“ lisas Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur Peeter Päll.

Etteütluse õige kirjapilt: Piki tänavaid kooli poole rulluisutava Liisa, 8.b klassi parima kikkpoksija kuularites tümpsub „Mets neidude vahel“, laul, mida ta esitab lastekooriga juulikuus noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään”. Olgugi et rekajuht Hane tee ja Kuke allee ristmikul sebra ees kinni peab, seisatab tüdrukki korraks. Osavalt trikirattal siksakitades vurab mööda klassivend Juhan, kelle tohutu suures plüüsist kotis on peale akutrelli, tušipoti ja huulepalsami mitu viilu tšillikastmega pitsat. „Oota, Juhan!” hõikab Liisa talle järele.

E-etteütluses on läbi aegade loodud juurde erinevaid kategooriaid, et võistlemine oleks võrdne võimalikult suurele hulgale inimestele. Sel aastal sai osaleda ka Vikerraadio rakendust kasutades. Kõige kiiremat telefonis tippijat ja õige vastuse saatjat ootab Vikerraadio eriauhind.

"See mõte tekkis, kui nägin tippimas poissi, kelle pöidlaid ei olnud näha - ta tippis lihtsalt nii kiiresti," rääkis Vikerraadio peatoimetaja Riina Rõõmus "Terevisioonis".

Teisele e-etteütluse aastal loodi eraldi kategooria filoloogidele ja õpetajatele, sest paistis, et võistlus on muidu ebavõrdne. Tegelevad ju filoloogid keelereeglitega iga päev, mis tähendab, et nendega on pea lootusetu võistelda.

Seejärel lisandus ka koolilaste kategooria. Rõõmuse sõnul tahetakse sellega tunnustada õpetajaid, kes koolides õige eesti keele eest hoolt kannavad. Niisamuti on loodud eraldi kategooria neile, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Unustatud ei ole ka eestlasi, kes elavad välismaal. "Tahame, et vähemalt emakeelepäeval mõtleksid nad eesti keelele ja eesti keeles," sõnas Rõõmus.

Telefonis vastuse edastamiseks tuleb alla laadida Vikerraadio rakendus. Sealt valida saatekavast "Huvitaja" saade, millelt suunatakse edasi etteütluse lehele.

Etteütlus loetakse tavapäraselt ette 10.30 Vikerraadios ning korratakse seejärel mõned korrad. Tänavu läksid arvesse kõik enne kella 11 saabunud etteütlused. Kell 11.05 kommenteerisid spetsialistid teksti raadioeetris ning kell 12.15 kuulutatakse võitja välja saates "Uudis+".

Võistluse peaauhind on tahvelarvuti, kategooriate parimatele on "Rahva raamatu" kinkekaardid. Välja loositakse ja lohutusauhind.

Üheksa aasta jooksul on Vikerraadioni jõudnud ligi 24 000 etteütlust ning iga aastaga valib üha enam koole etteütluse võistluse oma emakeelepäeva programmi.

2017. aasta e-etteütluse teksti koostavad:

Peeter Päll, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja

Maris Jõks, Postimehe keeletoimetaja-korrektor

Edward Kess, Brüsseli II Euroopa Kooli eesti keele õpetaja, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige

Martin Ehala, Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor, vanemteadur

Merilin Aruvee TLÜ emakeeledidaktika lektor

Maire Raadik, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja

E-etteütlust korraldavad Vikerraadio, Eesti Emakeeleõpetajate Selts ja Eesti Keele Instituut. Auhinnad on välja pannud Haridus- ja Teadusministeerium ja "Rahva Raamat".