OTSE kell 14: sisekaitseakadeemia Narva – poolt ja vastu

Tulevane sisekaitseakadeemia peahoone.

Sisekaitseakadeemia kolimisest Narva on räägitud juba aastaid. Praeguseks on poliitikud selle kolimise otsustamisele lähemal kui kunagi varem.

Saade otsib vastust küsimustele, mis on kolimisest saadav tulu ja millised on ohud. Samuti hinnatakse, palju see maksaks ja kes ning miks on kolimise vastu.