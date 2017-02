(Foto: ERR)

Endisest siseministrist riigikogu liikme Ken-Marti Vaheri (IRL) sõnul on sisekaitseakadeemia suures mahus kolimine Tallinnast Narva ainus kaalukas idee, mis on seni üldse Ida-Virumaa suhtes välja käidud.

Vaher märkis Vikerraadio saates "Reporteritund", et IRL-i hinnangul on siseakaitseakadeemia Narva kolimine ainus, mis võiks regionaalpoliitiliselt ja julgeolekupoliitiliselt Ida-Virumaa olukorda muuta paremaks.

"Täna on see otsustuskoht lõplikult valitsuskoalitsiooni leppes, mis ütleb, et sisekaitseakadeemia viimine Narva on tegemisel ja ma arvan, et me peaksime niiviisi edasi liikuma. See on väga kindlas kõneviisis," ütles Vaher.

Endisest siseministrist Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul aga ei kujuta keegi ette, et kogu päästekolledžit võiks ära viia, sest ainuüksi eriotstarbeliste polügoonide ümber ehitamine on väga kallis ja on väga mõistlik, et see kõik jääb edasi Väike-Maarjasse.

"Anüüsisime ja tõdesime, et Ida-Virusse tuleb ka minna või panustada läbi praktikabaasi. Ehk lühidalt kokkuvõttes ei ole meil eesmärk, et noored oleksid meil kasarmurežiimil kusagil põllu peal, vaid nad oleksid tänaval, inimeste keskel ja saaksid keelekümblust-keelekooli ja praktikat," märkis ta.

Pevkuri sõnul on juba mitu aastat olnud kokku lepitud, et Ida prefektuur on see, kes neid vastu võtab ja need, kelle emakeel on vene keel lähevad Rakveresse ja saavad seal eesti keele kooli ja eestlased lähevad Narva, Jõhvi ja saavad seal oma praktika.

"See kõik hakkas kenasti tööle ja viimased kaks aastat on see toimunud ning ainus, mida me ei jõudnud ära teha oli see, et neil oleksid korralikud elamistingimused," nentis Pevkur.

Pevkuri sõnul on praegune korraldus jätkuvalt mõistlik plaan ning kui tänane valitsus läheb seda ümber tegema, siis tema seda ei toeta.

"Kui valitsusel on üleliigsed 30-40 miljonit, siis tasub see Ida-Virumaal investeerida muul moel ja aidata seal töökohti luua. Sisekaitseakadeemia betooni valamine Ida-Virumaale mingit täiendavat lisandväärtust sinna ei loo," leidis Pevkur.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik märkis, et sisekaitseakadeemia kolleegid on mõnevõrra tuimaks tehtud, sest sisekaitseakdeemia tähistab peagi oma 25 tegevusaastat ja 24 sellest on räägitud akadeemia kolimisest.

"Ega keegi nüüd enne asju ei paki, kui otsus on sündinud. Otsus võiks sündida järgmisel nädalal, selleks on palju põhjusi, aga eelkõige ma tooksin välja kodu- ja koolirahu, et saaks tegeleda põhitegevusega, mitte mõelda sellele, et kes kuhu tulevikus tööle läheb," märkis Raik ja lisas, et see on puhas poliitika, millesse tema sekkuda ei tahaks.

Raik leidis, et kui tuleb otsus kolida Tallinnast Narva, siis on täiesti selge, et tuleb uue kooli asutamine täiesti nullist. "Ühe tegevus tuleb lõpetada, teine üles ehitada ja küsimus on kvaliteedis ja kvaliteedi loovad eelkõige õppejõud ja õppekeskkond," märkis ta.

Vaher ütles, et sisekaitseakadeemia suures mahus üleviimine Narva oleks ühemõtteliselt Eesti riigi kohaloleku majakas. "Betoon on loomikult - betoon on nii Kase tänaval kui Narvas betoon," tõdes Vaher.