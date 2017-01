Vägivaldse rünnaku ohvriks langes Eestis mullu 1,8 protsenti elanikest

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Politseile tegi eelmisel aastal vägivaldsetest rünnetest või ähvardustest teate ligi 40 protsenti ohvritest.

Ohvriuuringute andmetel langevad vägivalla ohvriks noored, mehed ja linnainimesed.

Uuringu kohaselt tundis eelmise aasta lõpus 72 protsenti Eesti inimestest ennast kodukandis pärast pimeda saabumist üksi liikudes turvaliselt, kuid ebakindlalt tundis end 16 protsenti.

Kõigist vastanuist neli protsenti märkis, et nad ei käigi pimedas väljas, seda põhiliselt hirmu pärast kuriteo ohvriks langemise ees ning kaheksa protsenti ei käi pimeduse saabudes väljas muudel põhjustel.

Turvatunne on madalam linnades ning suurem maal, regioonidest on turvatunne madalam Ida-Virumaal, kus on ka linnalise rahvastiku osakaal suur.

Kuritegevuse kui probleemi tajumist aitab hinnata ka kõigis Euroopa Liidu maades regulaarselt läbi viidav Eurobaromeetri uuring, mille kohaselt püsis möödunud aastal inimeste mure kuritegevuse pärast võrdluses teiste sotsiaalsete probleemidega väike.

Sügisel 2016 leidis vaid kolm protsenti Eesti inimestest, et kuritegevus on peamine riigi ees seisev mure ning kuritegevusest olulisemateks riigi ees seisvateks muredeks pidasid Eesti inimesed tervishoidu ja sotsiaalkindlustust (41%), majandust (33%), töötust (24%), pensione (19%), immigratsiooni (19%), hinnatõusu (18%), maksusid (11%), haridust (8%), keskkonda (4%) ning kuritegevusega samavõrd oluliseks peeti terrorismi (3%).

Vastava uuringu tegi mullu novembris Turu-uuringute AS ning küsitlusele vastas 1009 inimest vanuses 15-74 aastat.