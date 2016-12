Kihnu esitas taotluse erandiks, soovides jätkata iseseisva omavalitsusena

Kihnu tuletorn. (Foto: Kihnu vallavalitsus)

"Täna teadaolevas seadusandlikus raamistikus, nii seadusandluse kui rahastuse osas, ei ole Kihnu vallal ühtegi sisulist põhjust loobuda omavalitsusüksuse staatusest, sest omavalitsus tuleb meie hinnangul oma ülesannetega toime," kirjutas vallavanem Ingvar Saare enam kui 40 lehekülge pikas taotluses.

"Lisaks suudame kujundada ümbritsevat keskkonda ning olla piirkonna arenguveduriks. Adume, et suures osas tuleneb meie võimekus riigipoolse rahastuserisuse olemasolust, kuid kuna meil puudub täna vastupidine teadmine, et riik kavandaks väikesaarte rahastuse muutmist, on asjakohane jätkata tänase toimimisskeemi järgi," lisas ta.

Kihnu vallas jõuti seisukohale, et väikesaarte kontekstis ei ole võimekuse kasvu toetamiseks ühinemine mandri omavalitsusega asjakohane meede.

Vallavanem tõi esile, et Kihnu valla ametiasutused on koos hallatavate asutustega järjepidevalt oma struktuuri korrastanud ning õhendanud.

Ingvar Saare sõnul on Kihnu vald tervik, mille sisesidemed on tugevamad kui sidemed naaberkeskustega. Sellele seab omad piirid ühendusepidamine mandriga, see väljendub nii tundlikkuses ilmastikuolude suhtes kui ka füüsiliste piiride osas - liiklemine saarele ja sealt ära on alati seotud kindlate kellaaegadega ning ajalise ressursiga.

Valdav osa teenustest osutatakse saarel kohapeal. Need teenused, mida osutatakse väljaspool saart, paiknevad Pärnu linnas, mitte aga naabervaldades. Need teenused on eelkõige keskharidus ja teise taseme arstiabi.

Elanike juurdepääs mandriomavalitsuses pakutavatele teenustele (seniste teenuste kaotamisel saarelt) on vallajuhi kinnitusel problemaatiline. Tänase naabervalla Tõstamaa keskusest elab elanikkond kaugemal kui 25 km. Ajaliselt on see ca pooleteise tunni pikkune teekond ühes suunas.

Haldusreformi seaduse §9 lõike 3 punktis 3 on öeldud, et valitsus võib kohaldada erandit, kui kohaliku omavalitsuse üksus on mereline saarvald ehk vald, mis asub Eesti territoriaalmeres paikneval saarel, mille territooriumi vald tervikuna hõlmab ja kus teostatakse iseseisvat omavalitsuslikku haldamist.