Elva leiab, et maksuraha aluseks oleva rahvaarvu näiduga tehti linnale liiga

(Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees/Scanpix)

Elva linnavalitsus avastas, et mitmetes ametkondades on Elva linna elanike arv 1. jaanuari seisuga erinev ja erineb ka linna enda arvestusest. Sellest omakorda aga sõltub, kui palju laekub omavalitsusele tulumaksuraha.

Maksu- ja tolliameti maksude ja rahandusministeeriumi tasandus- ja toetusfondi arvestustes oli 1. jaanuari seisuga Elvas 5741 elanikku. Kohaliku omavalitsuste volikogu valimiste elanike arvuks oli sama päeva seisuga on märgitud 5742 elanikku, ning rahvastikuregistri väljavõtte kohaselt samuti Elva linnas 5742 elanikku.

Elva linnavalitsuse andmeil peaks aga eelmise aasta kahel viimasel päeval esitatud seitsme elukohateatega olema Elvas 5749 elanikku. Linnavalitsuse uurimisel selgus, et rahvastikuregistris ei kajastu need aasta viimastel päevadel esitatud elukohateated.

Kohaliku omavalitsuse elanike arv võetakse mitmete seaduste kohaselt arvesse kohaliku omavalitsuse tulude arvestamisel, nagu füüsilise isiku tulumaks, haldusreformi ühinemistoetus või tasandus- ja toetusfondi suurus.

Rahandusministeeriumist vastati Elva linnale, et ministeerium kui ka maksuamet võtavad aluseks need elanikud, kes on rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari kell 00.00 seisuga vastava omavalitsuse elanikud.

"Algandmete võtmise reegel on omavalitsustega kokku lepitud. Elva linnale ei saa erandit teha, sest kõiki omavalitsusi tuleb kohelda võrdselt," kirjutas kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonnajuhataja Sulev Liivi.

Ta selgitas, et reeglit praegu muuta ei saa, sest tasandusfondi arvutused on avalikuks tehtud ning omavalitsused on nendega eelarvete tegemisel arvestanud.

"Seetõttu pole raha ümberjagamine mõeldav. Järgmise aasta kontekstis analüüsime probleemi ja arutame omavalitsustega võimalikke lahendusi," lubas Liivi.