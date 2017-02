Reps langes Vene propaganda lõksu

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Ma ei ole neid intervjuusid Sputnikule andnud," kinnitas Reps Postimehele.

Esmalt ilmus Sputnikus 31. jaanuaril usutlus holokaustist, kui Reps räägib propagandakanalile oma suhtumisest holokausti ja sellest, kuidas siinsed poliitikud rahvaid omavahel tülli ajavad ning ühe mõttena jääb sellest loost kõlama tema seisukoht, et holokaust oli palju hullem kui Eesti inimeste küüditamine Siberisse.

"Ma tean, et see "intervjuu" tegi murelikuks ka mõned Eesti ametiasutused, kuid samamoodi muutusime murelikuks ka meie siin ministeeriumis – et kust selline jutt on võetud, kui ma ei ole Sputnikuga suhelnud," ütles Reps.

Üheksa päeva hiljem ilmus Sputniku Eesti lehel Repsiga uus intervjuu, kolme minuti pikkuses telefoniusutluses räägib Reps plaanitavatest muutustest nõuetes, mis puudutavad eesti keele õpet vene koolides.

Repsi kinnitusel on aga seegi intervjuu paraku pettuse tulemus.