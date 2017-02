Mart Luik lubas ERR-i juhatuse konkursil osaleda

Mart Luik. (Foto: Postimees/Scanpix)

Varem meedia- ja meelelahutusäriga seotud Mart Luik, praegu sealihakasvatajaid ühendava Eesti Lihatööstuse juhatuse liige Mart Luik kinnitas, et on otsustanud kandideerida Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse esimeheks.

"Kui mingi asi on hinge küljes, siis ega seda lahti ei raputa. Vana arm ei roosteta,” ütles Luik Eesti Päevalehele.

Ringhäälingunõukokku kuuluv Luik ei öelnud, mida täpsemalt ta rahvusringhäälingus optimeeriks, kuid ütles, et praeguse 37 miljoni eurose eelarvega saab avalik-õiguslik meedia mõistlikult majandatud. "See vaimu murendav hala pidevast rahapuudusest peaks lõppema. Saame hakkama tingimusel, et toimetame heaperemehelikult ega võta endale üle jõu käivaid ülesandeid," märkis Luik.

Seepärast tulebki Luige sõnul uusi programme valides olla otsingulisem ja aktiivsem, samuti tuleks kõiki probleeme majasiseste ajurünnakute vormis rohkem esile tuua.

Luige sõnul tuleb näha, et ERR on oma põhiolemuselt meediamaja, millel tuleb omakorda näha selgelt pikaajalist perspektiivi – see, mida tahetakse saavutada ja kuhu jõuda, tuleb ühiselt paika panna.

Uue juhi ametisse nimetamise poolt peab olema kümnest nõukogu liikmest seitse. "On selge, et nõukogu liikmena taandun uue juhi hääletusprotsessist," ütles Luik Eesti Päevalehele.

2007. aastast ERR-i juhatuse esimehena töötanud Margus Allikmaa ütles teisipäeval BNS-ile, tema praeguse seisuga uueks ametiajaks ei kandideeri.

"Ma ei ütle sellega, et ma selle üldse välistaks, aga pigem mitte," märkis Allikmaa. "Pigem ehk õnnestub leida keegi, kellel on hästi palju selliseid mõtteid, mis hoiaksid rahvusringhäälingu stabiilsena, laseksid sellel rahulikult areneda."

ERR-i juhatuse esimehe konkursile avalduse esitamise tähtaeg on esmaspäev.