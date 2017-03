Koalitsioon vaeb e-valimiste perioodi lühendamist

(Foto: ERR)

Kahe aasta eest, pärast viimatisi riigikogu valimisi teatas Keskerakonna volikogu, et e-valimised on julgeolekurisk ja mitte edulugu ning need tuleb peatada, kuna need ei ole ausad, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Jüri Ratas ei ole kunagi öelnud, et e-valimised on julgeolekurisk ja ei ole öelnud ka, et on ohtlikud. Küll aga oleme me erakonnana öelnud, et on vaja muuta e-valimisi turvalisemaks, läbipaistvamaks - see on meie soov ja see on ka tänase kolme koalitsioonipartneri soov," märkis Ratas.

Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna kinnitusel e-valimised jäävad.

"Inimesed võivad olla täitsa rahulikud, sest e-valimised jäävad. Pigem tuleb üle vaadata, et need oleksid rohkem turvalisemad ja teema, mida on arutatud, on eelhääletamise pikk periood," märkis Tsahkna.

Sotsiaaldemokraatide esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on juba nähtud, kuidas mõned erakonnad teevad e-valimiste ajal ühtmoodi kampaaniat ja kui eelhääletamise periood on läbi, siis muudetakse kardinaalselt seda suunda.

"Kampaaniad muutuvad labasemaks ja hästi primitiivseks, kuna hakatakse rääkima teistsuguste valijarühmadega. See täiesti õige ei ole," arvas Ossinovski.