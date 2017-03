OTSE kell 14: Kultuurikatlas toimub töö- ja karjäärimess

Töötukassa tööpakkumiste stend. (Foto: Postimees/Scanpix)

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul pööratakse töömessidel üha suuremat rõhku sellele, et lisaks tööotsijate ja tööandjate kokku viimisele oleks mess ka koht, kus on võimalik arutleda erinevatel töötamisega haakuvatel teemadel laiemalt.

"Sellel aastal keskendume IT valdkonna oskuste olulisusele nii üksikinimese seisukohalt kui ka Eesti kui terviku konkurentsivõimelisuse tõstmise tagajana. Samuti tutvustame messil 1. maist töötavatele inimestele avanevaid täiendus-ja ümberõppe võimalusi. Nagu traditsiooniks on saanud, viime messialal läbi erinevaid temaatilisi töötubasid ja pakume võimalust osaleda tasuta karjäärinõustamisel,“ rääkis Paavel.

Messil osaleb 80 tööandjat ja pakkuda on 2000 töökohta. Pakutakse nii lihttööd kui spetsialisti ametikohti, rohkesti tööpakkumisi on teenindus- ja tootmissektori töötajatele. Tööandjate ja tööpakkumiste hulgas paremaks orienteerumiseks on eraldi märgistatud vähenenud töövõimega inimestele ja alla 18-aastastele noortele tööd pakkuvad tööandjad. Pakutakse ka koolipraktika võimalust.

Terve päeva vältel saab osaleda erinevaid tööotsimist, töötamist ja karjäärialaseid arenguid käsitlevates töötubades, mis toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Infot messil osalejate, seminaride ja töötubade kohta leiab töömesside lehel: http://www.toomess.ee/toomessid-2017/too-ja-karjaarimess-kevad-2017-0703