Reformierakond lõi töörühmad põhikirja ja programmi muutmiseks

Reformierakonna volikogu. (Foto: ERR)

"Erakonna juhiks kandideerides tegin ettepaneku, et juhatus peaks olema laiapindsem. Samuti tuleb muuta haldusreformi tulemusena erakonna sisemist toimimist, tagades muuhulgas, et volikogus ei vähene meie liikmete esindatus piirkondadest," sõnas Reformierakonna esimees.

Selgitades vajadust kirjutada Reformierakonnale uus programm, märkis Pevkur, et praegune programm pärineb aastast 2005 ja vajab kaasajastamist.

"Eesmärk on kaasata programmi uusi värskeid ja lennukaid ideid, et anda Eestile tulevikku vaatav teekaart järgmiseks 10-15 aastaks. Kindlasti jääb ka erakonna uue programmi aluspõhimõtteks vabadus, sealhulgas ettevõtlusvabadus ehk vabade inimeste vabadel valikutel põhinev elukorraldus," lausus Pevkur.

Erakonna volikogu esimees Kristen Michal kommenteeris ERR-ile, et kui otsustamine on laiapindsem ei ole see kuidagi problemaatiline. "Minu meelest on see täiesti loomulik, et ajaga tuleb kaasas käia, sest eeskätt see vajadus tuleneb ikkagi sellest, et haldusreformi järel piirkondade suurused muutuvad," sõnas ta.

Kaasajastamist vajaksid Michali sõnul ka otsuste tegemise mehhanismid.