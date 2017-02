Pikamäe: esimese astme kohtute töökoormus on tõusnud 125 protsenti

Priit Pikamäe (Foto: Postimees/Scanpix)

Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe sõnul on maakohtute koormus kasvanud 125 protsenti ning halduskohtute koormus 42 protsenti ning iseäranis on kasvanud esimese astme kohtutes tsiviilasjade arv ehk kokku 183 protsenti, samas kui kriminaalasjade arv on suurenenud 58 protsenti.

Esimese astme kohtute töökoormus on tõusnud harukordselt suureks ehk kui 2001. aastal algatati justiitsministeeriumi andmetel maakohtutes 39 338 tsiviil- ja kriminaalasja ja 2372 haldusasja, siis 2015. aastal olid vastavad numbrid juba 88 482 ja 3371, ütles Pikamäe.

"Need on erakordselt mõtlemapanevad arvud, mis vajavad eraldi põhjalikku käsitlust. Sotsiaalses võtmes kajastavad need numbrid kindlasti tsiviilvaidlustena lahendatavate konfliktide kasvu ühiskonnas, aga samuti uurimisasutuste ja prokuratuuri töö tõhustumist olukorras, kus kuritegevuse üldine tase riigis samal perioodil on olnud valdavalt langustrendis," märkis Pikamäe.

Tema sõnul ei jäta kohtuasjade arvu püstloodis tõus ja menetlusseadustes sisalduvad avarad võimalused kohtulahendite peale edasi kaevata puudutamata ka kohtusüsteemi ülejäänud astmeid ehk ringkonnakohtuid ja riigikohut.

"Kui kasvab esimese astme kohtutes arutatavate asjade maht, siis suureneb eelduslikult ka vaidlustatavate lahendite hulk," ütles ta.

Sel reedel peavad kohtunikud oma täiskogu, mille ettekandes keskendub Pikamäe muuhulgas ka võimalikele lahendustele kohtute koormuse vähendamiseks.

Lisaks riigikohtu esimehele peavad täiskogul kõned justiitsminister Urmas Reinsalu ning riigikohtu tsiviil-, haldus- ja kriminaalkolleegiumi esimehed Villu Kõve, Ivo Pilving ja Saale Laos.

Sellest, kuidas näeb õigusemõistmine meie kohtutes välja Euroopa inimõiguste kohtu poolt vaadatuna, räägib valitsuse esindaja Strasbourgi kohtu juures Maris Kuurberg.

Menetlusosalise vaatenurka esindavad riigi peaprokurör Lavly Perling ja advokatuuri esimees Hannes Vallikivi ning päeva lõpetuseks peab kohtunikele ettekande religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar.

Kohtunike täiskogu on suurim kohtunike esindusorgan, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud. Täiskogu koguneb igal aastal veebruari teisel reedel.

Täiskogule eelneb riigikohtu esimehe vastuvõtt neljapäeval, kus antakse esmakordselt välja Kohtute aumärk, millega tunnustatakse kohtunike kõrgetasemelist kutsetööd ning panust Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arengusse. Aumärgiga tunnustatakse kuni kolme kohtunikku.

Eestis on antud hetkel ametis 240 kohtunikku.