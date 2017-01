Pevkur: Reformierakond ei lähe Keskerakonna juhitavasse valitsusse

Reformierakonna üldkogu. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Reformierakonna uue esimehe Hanno Pevkuri sõnul on Reformierakond Tallinnas valmis tegema koostööd kõigi poliitiliste jõududega, kuid riigi tasandil ei minda valitsusse, kus peaminister on Keskerakonnast.

Pevkur ütles usutluses Postimehele, et ükski poliitiline loogika ei toeta seda, et enne valimisi öelda, kellega teeme ja kellega ei tee.

"Tibud loetakse kokku pärast valimisi. Mis puudutab riiki, siis siin ma ei näe, et saaksime selle parlamendi koosseisu ajal minna Keskerakonna valitsusse. See tähendab, et me ei lähe valitsusse, kus peaminister on Keskerakonnast," kinnitas Pevkur.

Pevkuri sõnul on ta valmis kaaluma koostööd kõikide erakondadega, kui Reformierakond on peaministrierakond ja kui Eesti vajab seda.

"Me saime viimastel valimistel Eesti rahvalt suurima toetuse ja meil on riigikogus kahe valitsuse jagu suurepäraseid inimesi," leidis Pevkur.