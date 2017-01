Valgamaal tähistati Paju lahingu ja Valga vabastamise aastapäeva

Valgamaal tähistati mälestuskogunemistega Paju lahingu ja Valga vabastamise 98. aastapäeva.

Paju mälestusmärgi juures meenutasid Vabadussõja üht olulisemat lahingut Kuperjanovi seltsi, Kuperjanovi pataljoni ja Valga maakonna juhid ning peeti välijumalateenistus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paju lahingu aastapäeva üritustele saabusid ka Läti sõjaajalooklubide esindajad, sest verine võitlus Paju väljadel otsustas Vabadussõja edasise saatuse ja lõi eeldused Läti vabastamiseks.

Paju lahingut ja leitnant Julius Kuperjanovi rolli uurides on õnnestunud senist ajalookäsitlust täpsustada.

"Kuperjanov ei tormanud hommikul lahingusse, vaid ootas korraliku sõjaväelasena ooberst Kalmi käsku rünnakuks. See käsk pidi tulema hommikul kell 5, aga tuli alles päeval kell 12. See kuus tundi, mis Kuperjanov siin ootas ja külmetas oma meestega, on midagi täiesti uut, mida varasemad sõjaajaloo õpikud ei taha selgitada. Räägitakse sellest, et Kuperjanov tormas hommikul oma väega punaste peale ja seepärast hukkus. See polnud niimoodi," selgitas Kuperjanovi seltsi esimees Olev Teder.