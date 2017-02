Michal: IRL-i järeleandmised keeleõppes on arusaamatud

Riigikogu opositsiooni kuuluva Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal ütles, et tema jaoks on arusaamatu, miks IRL on nõus keeleõppes järele andma. IRL ei nimeta erisuste andmist järeleandmiseks, vaid hoopis edasiminekuks.

Suurima opositsioonierakonna, Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal meenutas, et ka varasematelt valitsustelt on vene koolidele erisusi soovitud ja alati on need soovid valitsusliikmed omavahel tülli ajanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sotsiaaldemokraadid ei ole kunagi oma maailmavaadet siin varjanud ja nemad teeksid hea meelega eestikeelses õppes järeleandmisi ja IRL tänases koalitsioonis ma arvan peab väga sügavalt endale nüüd sisse vaatama - kui see nende toel läbi läheb, siis ma arvan, et nende valijail ei ole väga põhjust neid isamaalisuses kahtlustada," ütles Michal.

Isamaa ja Res Publica Liidu poliitik Viktoria Ladõnskaja räägib, et juba koalitsiooniläbirääkimistel lepiti kokku, et uus valitsus ei tagane põhimõttest, et vene koolides toimuks 60 protsenti kelleõppest eesti keeles. "Koolides, kus on õpetajate või õppematerjaliga probleeme, püütakse tema sõnul aga tulemuseni jõuda teist teed pidi. Sel juhul on nõutav keeletase veelgi kõrgem ehk C1," märkis Ladõnskaja.

"See tulemus, mida nad peavad näitama, on isegi kõrgem võrreldes teiste koolidega. Kõik need koolid peavad näitama B2 kategooriat, nüüd siis need, kes arvavad, et nad saavad kuidagi teistmoodi, teiste meetmete kaudu, siis nemad pevad lõppkokkuvõttes näitama C1 kategooriat," sõnas Ladõnskaja.

Ladõnskaja lisas, et eesmärk on, et õpilane oskaks vabalt eesti keelt ja saaks ka muu õppeprogrammiga hakkama. Riigikogu opositsiooni kuuluv Kristen Michal ütles, et areng, kus mõnele koolile tehakse erand on murettekitav.

"Kui eesmärk on parem eesti keele õpe ja kvaliteetsem õpe, siis kindlasti ei ole vaja selles õppes ju järeleandmisi teha. Ma arvan, et see on poliittehnoloogiline mäng jälle vene valijatele," arvas Michal.

Keskerakonna fraktsiooni liige, eesti filoloogi haridusega Mihhail Stalnuhhin aga kinnitab, et tegemist on esimese valitsusega, kes võtab eesti keele õpetamise ette süsteemselt nii koolides kui ka lasteaedades.

"Kahe aasta pärast on võimalik näidata oma valijale, et meie oleme need esimesed, kes võtsid midagi reaalselt ette, et need noored, kes lõpevad kooli, räägivad vabalt eesti keelt," osutas ta.

Stalnuhhini sõnul on vene koolidel vaja korralikke õppematerjale ja metoodikat, neid oleks vaja ka koolieelsetes lasteasutustes.