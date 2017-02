Õhtune "Pealtnägija" lahkab Ilvese presidendiperioodi krediitkaardiajalugu

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"18 000 eurot sviidi eest Davosis, austribaar New Yorgis ja joogid maailma kõrgeimas hoones Dubais, spaa-massaaž, Versace pood, kontserdipiletid, ridamisi sularaha välja võtmisi ja pisioste Eestis kuni Abja ehituspoeni – see on vaid pisike osa presidendi kantselei viimase viie aasta krediitkaardiväljavõtetest, mis esmapilgul küsimusi tekitavad," tutvustas "Pealtnägija" õhtust saadet.