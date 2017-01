Setomaa kultuuriinimesed saatsid presidendile ja valitsusele palvekirja

70 Setomaa kultuuriinimest ja avaliku elu tegelast saatsid teisipäeval presidendile ja valitsusele pöördumise, kus nad paluvad ühtse Seto valla moodustamist.

Kirjas viidatakse neljapäeval Setomaal algavale rahvaküsitlusele ning murele selle üle, et paljud setod, kes hoiavad Setomaaga väga tugevat sidet, elavad Setomaalt väljaspool ning ei saa seega küsitlusel oma häält anda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pöördumises on rõhutatud setode tähtsust nii unikaalsete kultuurihoidjate kui ka julgeoleku tagajatena.

"Me oleme tõesti nagu piirivalvurid siin omamoodi, et ühise vallana suudame me palju paremini seda kanti hoida kindla ja kultuurilisena, et ta ei oleks võssa kasvanud maa, vaid et ta oleks väga uhke algus tervele Euroopale. See on palve ja palvega on selline asi, et kas seda võetakse kuulda või mitte, siin me ei nõua midagi. Me lihtsalt avaldame oma palvet, et Setomaa saaks üheks," selgitas palvekirja autor, kirjanik Ülle Kauksi.