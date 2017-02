Kohtla-Järve loovutab riigile 31 korterit

Foto on illustreeriv. (Foto: Postimees/Scanpix)

Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin selgitas volikogu ees, et linnavalitsus on püüdnud neid asustamata kortereid korduvalt avalikel enampakkumistel müüa, kuid see pole õnnestunud huviliste puudumise tõttu. Tema sõnul ulatuvad nende 31 korteri ülalpidamiskulud aastas üle 45 000 euro ja see on Kohtla-Järve eelarve jaoks raske koorem.

31 nimekirjas asuvast korterist asub 12 Järve, kaheksa Sompa, kuus Oru, neli Ahtme ja üks Kukruse linnaosas.

Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Riina Ivanova tõdes Põhjarannikule, et sellist otsust ajendas tegema vaesus. "Paljud pikka aega asustamata korterid on rüüstatud, osas neist on olnud isegi põlengud. Me ei näinud perspektiivi, et nende korterite järele võiks tulevikus tekkida nõudlust. Kasutades võimalust, mida annab asjaõigusseadus, otsustasime selle vara, mille riik kunagi kinkis, nüüd tagasi anda," sõnas ta.

Järgnevalt peaksid need korterid minema üle rahandusministeeriumile ning edaspidi hakkab neid haldama Riigi Kinnisvara. Riigi Kinnisvara kommunikatsioonijuht Madis Idnurm tõdes, et nii suure hulga munitsipaalkorterite loovutamine riigile on pretsedenditu. "Me peame selle otsusega lähemalt tutvuma, et kavandada oma edasisi plaane nende korteritega," sõnas ta.