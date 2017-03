Kosenkranius: valimisliidu Pärnu Ühendab seostamine Kivimägiga on eksitav

Romek Kosenkranius (Foto: Postimees/Scanpix)

Kuigi valimisliit Pärnu Ühendab võtab üle mitmed Toomas Kivimägi valimisliidu liikmed, siis ei saa Kosenkraniuse sõnul liitu Kivimägiga seostada, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Valimisliidu Pärnu Ühendab registreerisid linnapea Romek Kosenkranius, abilinnapea Rainer Aavik ja linnavolikogu liige Vahur Mäe. Kosenkranius ja Mäe olid ka Toomas Kivimägi valimisliidu asutajaliikmed.

"Vähem kui kaks aastat tagasi liitus Toomas Kivimägi Reformierakonnaga ja valiti Reformierakonna nimekirjas riigikokku. Mõni aeg tagasi Reformierakond teatas, et Kivimägi on Pärnu linnapea kandidaat ja loomulikult see oleks äärmiselt eksitav, kui me kasutaks seda sama valimisliidu nime," rääkis Kosenkranius.

Kosenkraniuse kinnitusel pole valimisliidu nimel Pärnu Ühendab ka seost haldusreformiga, vaid valimisliit ühendab inimesi ja nende tõekspidamisi, mida soovitakse rakendada Pärnu arenguks.

"Vastavalt seadusele ei saa olla valimisliidul eksitavat nime ja vähemalt pooled inimesed, kes osalesid eelmistel valimistel, peavad osalema ka uutel valimistel ja seda me garanteerida ei saa ning seetõttu sai asutatud juba eelmise aasta lõpus valimisliit Pärnu Ühendab," märkis Kosenkranius.

Kosenkraniuse sõnul ei kuulu valimisliidu inimesed erakondadesse, kuid nende valimisliidu nimekirjas võivad kandideerida ka erakondade liikmed.

Sügiseste valimiste eripära on see, et kandideerida tuleb Suur-Pärnus, kus on kaks valimisringkonda ehk Pärnu ning Paikuse ja Audru.

"Meil ongi seal läbirääkimised käimas nende inimestega, kes on nendest valdadest pärit. Kui toimuvad valimised, siis loomulikult on meie nimikiri esindatud-kaetud kahes ringkonnas," ütles Kosenkranius.

