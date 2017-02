Kohus vahistas rendiautode väljapetmises kahtlustatava jõugu

(Foto: PM/Scanpix)

Põhja ringkonnaprokurör Ainar Koik ütles, et kaks tabatud meest on korduvalt kriminaalkorras karistatud ja katseajal ning prokuratuur soovis vahistamise taotlemisega välistada nende poolt uute kuritegude toimepanemist ning menetlusest kõrvale hoidmist. Kolmas mees on kehtiva karistuseta ja tema vahistamise aluseks oli kuritegeliku tegevuse vältimine.

Kolmapäeval pidasid Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikud koos kiirreageerijatega Kristiine keskuse lähedalt autost kinni mehed, keda kahtlustatakse rendi- ja liisinguautode välja petmises.

Põhja prefektuuri teenistuse vanem Toomas Jervson ütles, et töö meeste tabamiseks oli aeganõudev. "Kahtlustatavad olid veendunud, et nende kuriteoskeemid töötavad laitmatult. Politsei ja prokuratuur tõestasid aga vastupidist. See on tänavu juba teine grupp inimesi, kelle politsei on kinni pidanud ja keda sarnastes kuritegudes kahtlustame," ütles Jervson.

Jervson lisas, et piirid ei ole üldjuhul kuritegude avastamisel takistuseks. "Meil on tihe koostöö ja infovahetus Euroopa riikidega. Jälgede segamine variisikute ja autode välismaale registreerimine võib meie tööd raskendada, kuid lõpuks tabame nad ikka," ütles ta.

Kinni peetud mehed omastasid erinevaid variettevõtteid ja variisikuid kasutades liisingu- ja rendiautosid ning korraldasid välja petetud kallihinnaliste sõidukite müüki teistesse Euroopa riikidesse.

1986., 1982. ja 1978. aastal sündinud mehed on kahtlustuse kohaselt tegutsenud vähemalt aasta. Kahtlustuse järgi petsid nad välja 12 sõidukit, mille kogumaksumus on 300 000 eurot.

Kahtlustuste kohaselt kuuluvad mehed kuritegelikku ühendusse ning süüdimõistmise korral näeb karistusseadustik ette kolme- kuni 12-aastase vangistuse.