Muusika- ja teatriakadeemias on mais rektorivalimised

Pianist Peep Lassmann (Foto: ERR)

Rektorikandidaate võivad valimistoimkonnale esitada akadeemia akadeemilised üksused oma üldkoosoleku otsusega, vähemalt neljandik akadeemia nõukogu liikmetest või vähemalt kaheks aakadeemia korralist professorit ühisavaldusega ning akadeemia ametisolev rektor ja endised rektorid avaldusega. Üks isik saab toetada vaid ühe rektorikandidaadi esitamist, seisab reedel avalikustatud rektori valimise kuulutuses.

EMTA on sätestanud, et rektori ametikohale võib kandideerida nõuetekohaselt esitatud isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.

Rektor valitakse ametisse viieks aastaks akadeemia valimiskogu istungil salajasel hääletusel. Valimiskogu liikmed on akadeemia nõukogu ja kuratooriumi hääleõiguslikud liikmed, akadeemias vähemalt poole kohaga töötavad korralised professorid ja juhtivteadurid ning akadeemia üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad.

Valituks osutub rektorikandidaat, kelle poolt on hääletanud enam kui pool hääletamisel osalenud valijatest.

Märtsis 69. aastaseks saav Lassmann asus klaveriõppejõuna tööle Tallinna Riiklikusse Konservatooriumi 1973. aastal, aastatel 1987–1991 oli klaverikateedri juhataja. Rektorina tegutseb ta 1992. aastast kuni siiani.