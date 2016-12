Fotod: Vene turistid saabusid aastavahetuseks Tallinna

Lisavagunitega rong tõi Moskva ja Peterburi turistid aastavahetuseks Tallinna - lumetu pealinn tervitas täna järgmist 500 Vene turisti, kes Balti jaamas rongilt maha astusid.

Eesti Raudtee pidi tänavuseks aastavahetuse perioodiks panema Tallinn-Peterburi-Moskva rongile lisavagunid, et turistide hordid Venemaalt Tallinna ära tuua. Kõikidele soovijatele pileteid aga ei jagunudki.

Kui 2015. aasta peale kokku tuli rongiga Venemaalt 48 500 reisijat, siis tänavu on neid tulnud juba üle 100 000, ning aasta pole veel päris lõppenud, seega on aastane kasv olnud rohkem kui kahekordne, rõõmustab ka Eesti Raudtee arendusdirektor Toomas Uiboupin, sest möödunud aasta tulemuse pinnalt juleti tänavuseks prognoosida 70 000 Vene turisti, ent prognoosid on uhkelt lõhki.

Sellest 100 000 on detsembrikuus tulnud Venemaalt 10 500 inimest. Mullu detsembris oli reisijaid 9100 ja tänavu jaanuaris 10 000, uude jaanuarisse oodatakse pisut suurematki reisijatearvu.

Detsembris ongi nõudlus tavapärasest suurem, nii rakendab Eesti raudtee 23. detsembrist 9. jaanuarini lisavaguneid, et korraga 500 inimest rongile mahutada - just nii palju mahub inimesi 14 vagunisse, mis on ka selle rongi võimalikuks maksimumpikkuseks.

"See 500 inimest on isegi piinlikult lühike, aga isegi kui tahaks, siis rohkem pileteid pole saada," tõdeb Uiboupin, et kõigile soovijatele pileteid ei jätkunudki.

Tallinn-Peterburi-Moskva rong liigub edasi-tagasi korra päevas, seega saaks pikendatud rong kahe suuna peale kokku võtta päevas peale kuni 1000 inimest ehk 500 kummaski suunas. Tegelikkuses sõidab ööpäevas 600-900 inimest ehk 500 tuleb iga päev Venemaalt ja keskmiselt 100-200 sõidab Eesti poolt Venemaa suunas, kuid neistki enamik on Vene turistid, kes tagasi reisivad.

"Statistika näitab, et üle 80 protsendi on Venemaa reisijad," ütleb Uiboupin, tõdedes, et mingil hetkel on mõlemad otsad üsna täis.

Rongiga sõitvate Vene turistide arv hakkas taas kasvama pärast seda, kui Eesti Raudtee teenuse Go Raililt üle võttis, ehkki tehniliselt teenindab ka praegu reise Go Rail: Venemaa Raudtee tellib teenust Eesti Raudteelt, kellele osutab seda konkursi korras ikka Go Rail juba viimased poolteist aastat. Siiski on toimunud oluilisi muutusi teenuses: praegu on piletihinnad 30-50 protsenti odavamad kui varem, nii et need kannatavad võrdlust bussipiletitega, liinil sõidavad uued vagunid ja restoranvaguni teenus on samuti paranenud.

Aastavahetuseks lisabussid

Peterburi turistid, kes rongi peale ära ei mahu, saavad Eestisse sõita ka bussiga. Aastavahetuseks kasvanud nõudlusega toimetulemiseks on Lux Express lisanud 23. detsembrist 9. jaanuarini Tallinna-Peterburi liinile kokku 63 lisareisi.

"Võrreldes 2015. aastaga on eestlaste osakaal liinil tunduvalt kasvanud ning sama trend toimub ka pühade ajal. Kindlasti ei ole me võrreldes eelmise aastaga Vene turiste kaotanud ja ootame kindlasti kasvu ka pühadeks," kommenteeris Lux Expressi müügijuht Sander Lõhmus, kes ärisaladusele viidates ei soovinud täpseid reisijatearve või -prognoose avaldada.