Peipsi järv meelitab hollandlasi talvise kalapüügiga

Peipsi järv meelitab talvise kalapüügiga hollandlasi, kes seda ka reedel proovisid. Kalasaagist suurem oli meeldejääv emotsioon.

Esimene kalapüügipäev Peipsil hollandlastele väga saagirikkaks ei kujunenud. Küll aga saadi järvel maitsta kohalikke hõrgutisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimest korda Eestis viibinud Groningeni ja Drenthe kalaspordiliidu direktor Henk Mensinga naljatas, et väike kalasaak oli korraldajate vimka.

"Ma tulen siia tagasi, et saada kätte suur kala. Täna püüdsin vaid väikesi kalu ja ma ei saa jätta sõitmata suure järele. Ma arvan, et tänane oligi kutsuja trikk," rääkis ta.

Kutsujate sõnul võib öeldu kalamehejuttude kilda arvata.

"Ta on kalamees, ta teab, et iga päev kala ei saagi, aga emotsioon oli neil ikkagi väga hea. Jääd oli palju ja jää oli paks - nad olid käinud ka kaks nädalat tagasi Rootsis kala püüdmas ja seal oli 11 sentimeetrit jää paksus, siin oli 25. See on ikka suur vahe," selgitas MTÜ Peipsimaa Turism juhataja Kadi Ploom..

Talvine kalapüük meeldib hollandlasele.

"Ma tundsin end järvel vaba mehena. Sõita suure järve jääle, istuda kala püüdma - see on suurepärane ja ka ilm oli mõnus, ei olnud väga külm," ütles Mensinga.

Kohaliku elu edendaja, MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök eestvedaja Tauno Laasik nentis, et hollandlaste Peipsile kutsumise eesmärk on meelitada Eestisse talviseid kalaturiste, kes tuleks suviti tagasi koos perega.

"Meil on siin küll hästi palju turiste. Enamik neist on Lätist, kes hommikul tulevad ja õhtul ära sõidavad ning jätavad järve peale vaid hunniku prügi, aga kohalikele ühtegi eurot ei jäta. Me pigem ootaksime sellist turisti, kes on siin ikka mitu päeva - ööbib, tarbib neid võimalusi, mis meil on, ja tunneb end siin mugavalt," rääkis Laasik.

Kokku kuulub Groningeni ja Drenthe kalaspordiliitu, mille juhid sel nädalalõpul Peipsil on, 50 000 kalastajat 160 klubist.