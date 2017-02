Presidendi kantselei eksjuht: residentsist loobumine pole õige

Liberty suvemõisa kompleksi kavand. (Foto: RKAS)

"Ükski president ei peaks sel moel oma olmelisi küsimusi lahendama," ütles Raie neljapäeval ERR-ile, lisades, et endisel presidendil Toomas Hendrik Ilvesel polnud samuti isiklikult seda residentsi vaja.

"Selle kasutamine oli läbi mõeldud, projekt tehtud, uurisime teiste riikide kogemusi ja vaatasime tulevikku. Vajadus selle järele pole kuhugi kadunud ja ametis oleva presidendi otsus ei peaks olema taoliste sammude aluseks," sõnas Raie."Külalislahkust ja isiklikku suhtlemist on võimalik konverteerida poliitiliseks ja rahvusvaheliseks mõjuks. Riigipea residents ei ole pelgalt olmeliste küsimuste lahendamine vaid pigem riigi ülesannete täitmise taristu. Kui me seda ei taju, siis võibolla ongi vara residentsi jaoks."

Tähelepanuta ei tohi Raie sõnul jätta ka seda, et räämas Liberty mõisakompleks oleks tehtud presidendi kantselei rahastamisel korda ja jäänud avalikuks kasutamiseks riigi ühe esindushoonena.

Raie märkis, et Eesti vabaõhumuuseum loobus Liberty mõisast teadmisega, et sellest saab presidendi ametlik residents. "Nüüd oleks loogiline, kui see läheb taas muuseumi omandusse."

Presidendi kantselei otsustas loobuda Ilvese ametiajal tehtud plaanist renoveerida Rocca al Mares asuva Liberty mõisakompleksi enam kui nelja miljoni euro eest presidendi ametlikuks residentiks.

Kantselei direktor: uue residentsi rajamine pole mõistlik

"Sellisel kujul ei ole president Kersti Kaljulaidi jaoks Liberty mõisa vaja," ütles presidendi kantselei avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe kolmapäeval BNS-ile. Tema sõnul elab president Nõmmel ja töötab Kadriorus, mistõttu puudub vajadus uue kompleksi järele.

Lisaks tõi Linnamäe välja, et tõenäoliselt on Eesti rahvale oluline, et president viibiks võimalikult palju Kadriorus. Külaliste võõrustamiseks on väiksemate sündmuste jaoks võimalik kasutada Kadrioru lossi ja suuremate sündmuste jaoks näiteks Kadriorus asuvat Eesti Kunsti Muuseumi (Kumu) hooneid, rääkis pressiesindaja.

Kirjas rahandusminister Sven Sesterile teatas presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo, et presidendile uue residentsi rajamine pole mõistlik. Samuti märgib Riisalo, et presidendi kantselei ei vaja seega residentsi rajamiseks ega ka kasutamiseks eraldatud rahaliseid vahendeid, mida oli algselt ette nähtud summas 4,4 miljonit eurot.