5 uudist, mida täna hommikul teada

5 uudist (Foto: ERR/Fotor)

Majandusministeeriumi ees avaldatakse Rail Balticu vastu meelt

Rail Balticu vastased kogunevad majandus-ja kommunikatsiooniminiseeriumi ette meeleavaldusele, et riigikogu ja valitsus ei langetaks vastutustundlikku otsust enne, kui avalikkusel on olnud võimalik tutvuda Rail Balticu analüüside ja Euroopa Ühendamise rahastuga sõlmitud lepingutega.

Valitsus arutab kabinetinõupidamisel raudteeühenduse Rail Baltic kokkulepet. See reguleerib ehitatava taristu ning selle aluse maa omandiküsimusi, samuti ehituse rahastamise tingimusi.



Lepitakse kokku ka juurdepääsu tagamises taristule ning antakse üldised suunised Rail Balticu haldamiseks raudtee infrastruktuuri ettevõtja määramiseks.

Nii Läti kui ka Leedu valitsus kiitsid kokkulepe sel nädalal heaks. Balti riikide peaministrid peaksid kokkuleppe allkirjastama järgmisel teisipäeval Tallinnas.



Valitsus jätab alkoholi tanklapoodidesse, kuid keelab reklaami sotsiaalmeedias

Valitsuse on arutlusel alkoholiseaduse eelnõu, mis keelab muuhulgas alkoholireklaami sotsiaalmeedias.

Võrreldes varasema versiooniga ei kehtestata eelnõuga väikepoodidele nii karme nõudeid kui varem plaanis oli ning tanklapoodidele jääb alkoholi müügi õigus alles.

Kolme valitsuserakonna esindajad leidsid ühiselt, et eelnõu peab arvesse võtma ka interneti suurt populaarsust, mistõttu keelatakse alkoholireklaam sotsiaalmeedias.

Varasemate otsuste järgi on pärast seaduse jõustumist järgmisel aastal alkoholireklaamides lubatud edastada vaid neutraalset teavet. Keelustatakse välireklaam, piiratakse reklaame kellaajaliselt ja meedias ning keelatakse alkoholi degustatsioonid poodides.



Eesti moodustab Brexiti töörühma

Eesti moodustab ametkondade vahelise töörühma, et valmistada ette Eesti seisukohad Brexiti läbirääkimistel.

Eesti huvides on hoida Euroopa Liidu 27 liikmesriigi ühtsust ning Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi lähedasi koostöösuhteid. Eesti tahab arendada nii kahepoolseid suhteid kui ka regionaalset koostööd, millesse Ühendkuningriik on kaasatud.

Töörühma hakkab juhtima valitsuse eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas. Välisministeerium peab aga valitsust regulaarselt informeerima Ühendkuningriigi EL-ist välja astumise protsessist.

Trump hakkab Mehhiko piirile müüri ehitama

USA uus president Donald Trump allkirjastas korralduse Mehhiko piirile müüri ehitamiseks, nii nagu ta valimiskampaanias lubas. Trumpi sõnul algavad ehitustööd mõne kuu pärast, aga planeerimine algab kohe.

Mehhiko president Enrique Pena Nieto avaldas Trumpi otsuse pärast kahetsust. Ta ütles, et vastuseks hakkavad 50 USAs asuvat Mehhiko konsulaati jõulisemalt migrantide huvide eest seisma ja neile kõikvõimalikku tuge pakkuma. "Mehhiko ei usu müüridesse. Ma olen korduvalt öelnud, et Mehhiko ei maksa müüri eest," toonitas Nieto telepöördumises.

Tema sõnul tulevad Trumpi korraldused ajal, mil Mehhiko riik alustab läbirääkimisi koostöö, kaubanduse, investeeringute, julgeoleku ja rände uute reeglite üle Põhja-Ameerikas.

"Need kõnelused on olulised, et tugevdada, et lisada kindlustunnet ja tulevikuvaadet meie majandusele ja ühiskonnale. Vabariigi presidendina võtan täieliku vastutuse Mehhiko ja mehhiklaste huvide kaitsmise eest," kinnitas Mehhiko riigipea.



Soome kontsern rajab Eestisse vineeritehase, tooraine tuleb Soomest

Soome metsakontsern Metsä Wood kavatseb rajada Pärnusse vineeritehase ja tutvustab täna oma plaane lähemalt. Ettevõte investeerib Eestisse 50 miljonit eurot ja see toob juurde paarsada töökohta.

Soome ajakirjanduse teatel rajatakse tehas Eestisse, kuna siin on asjatundlik, aga samas odavam tööjõud. Eestist on ka lühem tee ettevõtte peaminstele turgudele.

Tooraine tuuakse tehasesse Soomest. Ettevõtte juhatuse liige Esa Kaikkonen ütles, et Eesti ega teiste balti riikide toorainet kasutama ei hakata, sest see on hinnangute kohaselt juba teiste vineeritootjate käsutuses.

Uus tehas Pärnus peaks valmis saama järgmise aasta lõpuks.

Tänane ilm

Täna on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab peamiselt vähest lund ja lörtsi, lääne pool vihma, on udu ja jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, saartel ja rannikul kuni 13, puhanguti 15-17 m/s, pealelõunal pöördub tuul lääne poolt alates loodesse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis +2..+4, Ida-Eestis 0..-2, õhtuks tõuseb kuni +1°C-ni.