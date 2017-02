Fotod: Peaministri jaoks on sisekaitseakadeemia kolimise otsustamisel määrav õppekvaliteet

Sisekaitseakadeemia kolimise otsustamisel tuleb peaminister Jüri Ratase sõnul kaaluda majanduslikku aspekti, riigi julgeolekulise aspekt, kuid kõige olulisemana seda, et muutuste korral ei kannataks õppekvaliteet.

"Need analüüsid tegelikult käivad. Ei ole nii, et neid analüüse ei tehta. Neid analüüse tehakse, ministrid on moodustanud töörühma ja see töö hetkel käib," kinnitas Ratas kolmapäeval parlamendi ees.

Siseministeerium on estanud valikuks kolm varianti. Neist esimene oleks uue õppekompleksi rajamine Narva ligi 850 kadetile, mis tähendaks Väike-Maarja õppekompleksi säilitamist ja Paikuse politseikooli sulgemist. Ühekordne investeering ulatuks hinnanguliselt ligi 63 miljoni euroni.

Teine variant on väiksema, 700 kadetile mõeldud õppekompleksi rajamine, sealhulgas Väike-Maarja ja Paikuse kompleksi säilitamine. Investeeringu hinnasilt on ligi 36 miljonit.

Kolmas variant oleks suuremahulise praktikabaasi ja täiendkoolituse õppekompleksi loomine (ligi 100 kadetti) ning seejuures Tallinna, Väike-Maarja ja Paikuse õppekompleksi säilitamine.