Liitlased saabuvad Tapale enne, kui neile mõeldud kasarmud valmis saavad

NATO liitlased saabuvad Tapa sõjaväelinnakusse kevadel, kuid kasarmud valmivad sügiseks. Ajateenijate hulgas leviv kuuldus, nagu peaksid nad aasta alguses vabastama kasarmud liitlastele ning kolima välioludesse, ei vasta tõele.

Esimene jalaväebrigaad kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et ajateenijad suunduvad metsalaagrisse aprillis, nende kasarmutesse kolivad aga uute valmimiseni liitlased. Suvel saabuvad uued ajateenijad jagatakse ära teiste linnakute vahel.

Tapa sõjaväelinnakus asub praegu veidi alla tuhande esimese jalaväebrigaadi ajateenija. Kevadel saabub lisaks veel tuhat liitlassõdurit.

Mitme kuu jooksul ei mahu kõik sõdurid Tapa linnakus kasarmutesse ära.

Staabiülem ütles, et ajateenijad ei lähe metsa elama mitte aasta alguses, vaid kevadel, kui kaitseväe plaanide järgi algab väliõppus, mis valmistab ajateenijaid ette iga-aastaseks Kevadtormiks.

"Aprilli algusest peaksid kõik sõdurid metsa taktikat tegema minema nagunii. Nüüd, kas nad peavad minema nädal aega varem, see on täpsustamisel, kuna täpne brittide saabumise ajakava on muutumises," rääkis kolonelleitnant Mati Tikerpuu.

Pärast metsanädala lõppu annavad ajateenijad varustuse ära, käivad linnaloal, kuid juba enam kasarmusse tagasi ei lähe.

Üks võimalus on jagada Tapale mõeldud ajateenijad ära Jõhvi, Paldiski ja Tapa linnakute vahel.