Tallinna linna kodulehel juhib linna endiselt Edgar Savisaar

Tallinna kodulehe telefoniraamatus on linnapea ametis jätkuvalt Edgar Savisaar. (Foto: ERR)

Tallinna kodulehel olevas linnavalitsuse telefoniraamatus on linnapeaks märgitud endiselt Edgar Savisaar. Taavi Aas on kirjas üksnes abilinnapeana, täiendamata, et ta on linnapea ülesannetes.

Inimene, kes soovib ühendust võtta linnapeaga ning läheb selleks Tallinna kodulehele, et telefoninumbrit otsida, ei saagi teada, et tegelikult juhib linna Taavi Aas, sest telefoniraamatus on linnapeaks märgitud jätkuvalt Edgar Savisaar, ilma märketa, et ta on ametist ajutiselt kõrvaldatud. Taavi Aasa nime järel seevastu pole märget, et ta tegutseb abilinnapeana linnapea ülesannetes - seal on ta ainult abilinnapea, samaväärne teiste abilinnapeade seas.

Nõnda võib inimene, kes sündmuste arenguga linna juhtimises mingil põhjusel kursis pole, helistada linnapea numbril ja paluda telefonile Edgar Savisaart.

Üksnes linna juhtimise peatükist leiab linnapea Edgar Savisaare nime järelt märke, et linnapea ülesandeid täidab ajutiselt abilinnapea Taavi Aas, ent seda, et Savisaar on ametist ajutiselt kõrvaldatud, ei selgu sealtki.

Harju maakohus kõrvaldas Edgar Savisaare linnapea ametist 2015. aasta septembris riigiprokuratuuri taotlusel, kahtlustatuna korduvas altkäemaksu võtmises. Möödunud aasta novembris esitas riigiprokuratuur Savisaarele ka süüdistuse.