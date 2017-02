Postimees jätkab vaidlust Kõlvartiga riigikohtus

(Foto: Albert Truuväärt)

Riigikohus vaeb Postimehe kassatsioonkaebust 13. märtsil kirjalikus menetluses ning langetab seejärel otsuse tõenäoliselt 30 päeva jooksul.

Mullu novembris tühistas Tartu ringkonnakohus Tartu maakohtu 2014. aasta 6. märtsi otsuse osas, millega jäeti rahuldamata Kõlvarti hagi Postimehe vastu nõudes lükata ümber väär faktiväide "Postimehe andmetel huvitab uurimisasutusi tehing seetõttu, et Kõlvarti selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda."

Samuti tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse menetluskulude jaotuse osas ning rahuldas tühistatud osas Kõlvarti hagi osaliselt.

Ringkonnakohus kohustas Postimeest avaldama omal kulul paberlehe eestikeelse eestikeelse versiooni kolmandal lehel ja paberkandja venekeelse versiooni teisel lehel ning elektroonilise väljaande eesti- ja venekeelses versioonis väärate andmete avaldamisega samas kohas ja kirja suurusega ebaõigeid andmeid ümberlükkav teade: "Oleme avaldanud 25.09.2012 artiklis „Uuritakse abilinnapeaga seotud linnaraha liikumist“ Mihhail Kõlvarti kohta tegelikkusele mittevastava väite: „Postimehe andmetel huvitab uurimisasutusi tehing seetõttu, et Kõlvarti selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda.“ Tegemist on ebaõige väitega."

Muus osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata ning menetluskulud jäid maa- ja ringkonnakohtus poolte endi kanda.



Kõlvarti ja Postimehe vaidlus on teinud viimase paari aasta jooksul juba mitu kohturingi.

Tüli tekitanud artikkel ilmus 2012. aasta sügisel

2012. aasta 25. septembril ilmus ajalehes Postimees artikkel pealkirjaga „Uuritakse abilinnapeaga seotud linnaraha liikumist“, milles avaldati Kõlvarti väitel tema kohta ebaõigeid faktiväiteid.

Kõlvarti arvates teotasid need väited koos artikli tonaalsusega tema au ja väärikust ning seetõttu taotles ta nende ebaõigete faktiväidete ümberlükkamist.

Kõlvart palus kohut kohustada Postimeest ümber lükkama artiklis esitatud väited, et 2011. aasta alguses tehti Tallinna linna eelarvest ülekanne Eesti Taekwondo Liidule, mis on seotud Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartiga ning et Rene Ilves ja Kõlvart sõlmisid 2012. aasta 8. aprillil tagantjärele raha eraldamise lepingu võitluskunsti võistluste korraldamiseks ning et ajalehe andmetel huvitab uurimisasutusi tehing seetõttu, et Kõlvarti selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda.

Nii laekus 22. veebruaril 2011 Tallinna linnakantselei pangakontolt 63 912 eurot MTÜ Eesti Taekwondo Liidule.

Kõlvart sai Tallinna abilinnapeaks 8. aprillil 2011. Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja 8. aprilli 2011 käskkirjaga tehti muudatus ameti eelarves, millega nähti ette toetus taekwondo liidule ning sama kuupäeva teise käskkirjaga eraldati liidule nimetatud summa.

Rene Ilvese ehk Tallinna spordi- ja noorsooameti esindaja ja Kõlvarti ehk taekwondo liidu esindaja vahel sõlmiti 8. aprillil 2011 raha eraldamise leping.

Postimehe artikkel avaldati 25. septembril 2012, mil Kõlvart oli Tallinna abilinnapea ning rahaülekande tegemise ajal kui ka artikli avaldamise hetkel seotud taekwondo liiduga.