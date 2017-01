Reformierakonna fraktsioon valib esimeheks Pevkuri

Esmaspäeval koguneb riigikogus Reformierakonna fraktsioon, et valida pärast laupäevast kongressi uus fraktsioonijuht.

Senini täitis seda ametikohta Kristen Michal, kellelt võtab ameti üle vastne parteijuht Hanno Pevkur.

"Selline on traditsioon olnud, et kui ollakse opositsioonis, on erakonna esimees ka fraktsiooni esimees. Kui ollakse koalitsioonis, on erakonna esimees loodetavasti peaminister," ütles Pevkur intervjuus "Terevisoonile".

"See on olnud vana hea tava. Kristen Michal on seda avalikult välja öelnud, et ta täna teeb fraktsioonile ettepaneku enda taandamiseks ja minu nimetamiseks fraktsiooni esimeheks. Kell 9.30 fraktsioon koguneb," täpsustas ta.