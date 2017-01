Reformierakonna fraktsioon valis esimeheks Pevkuri

Reformierakonna üldkogu. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Seni täitis seda ametikohta Kristen Michal.

"Reformierakond on jätkuvalt suurim fraktsioon riigikogus ja tugevaim opositsioonijõud. Me ütleme konstruktiivselt ja kõvahäälselt välja, kui valitsus teeb vigu. Juba oma lühikese tegutsemisaja jooksul on nad näidanud oma ükskõiksust kehtivate seaduste suhtes ja soovi Eesti maksusüsteem pea peale pöörata,“ ütles Pevkur.

"Selline on traditsioon olnud, et kui ollakse opositsioonis, on erakonna esimees ka fraktsiooni esimees. Kui ollakse koalitsioonis, on erakonna esimees loodetavasti peaminister," ütles laupäeval erakonna esimeheks valitud Pevkur intervjuus "Terevisoonile".

"See on olnud vana hea tava. Kristen Michal on seda avalikult välja öelnud, et ta täna teeb fraktsioonile ettepaneku enda taandamiseks ja minu nimetamiseks fraktsiooni esimeheks," täpsustas ta.

Reformierakonna endine esimees ja ekspeaminister Taavi Rõivas on riigikogu aseesimees.