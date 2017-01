Põhja-Eestis on täna toimunud ligi 50 liiklusõnnetust

Täna Lääne-Virumaal juhtunud avarii toimumispaik. (Foto: Aleksei Fjodorov)

"Sõidukijuhid võiksid üksteisega rohkem arvestada ning varuda aega sihtpunkti jõudmiseks," sõnas Kullamäe.

Kullamäe sõnul on enamus õnnetuste põhjus liiga lühike pikivahe või liigne kiirustamine. Ta rõhutas ka hea nähtavuse olulisust liiklusohutuses.

Praegustes ilmastikutingimustes peaksid Kullamäe sõnul jalakäijad olema eriti tähelepanelikud ning veenduma, et sõidukijuht on neid märganud. "Kuigi fooris võib põleda roheline tuli, tuleks siiski heita pilk autode suunas ja veenduda, et sõiduk jõuab peatuda ning tee ületamine on turvaline. Autojuht võib küll pidurdada, kuid meeles tuleb pidada, et libeduse tõttu võib sõiduk veereda veel edasi mitmeid meetreid," sõnas Kullamäe.

Mõned tänased liiklusõnnetused

- Täna kell 10.30 sai politsei teate, et Tallinnas ringtee 11. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus kahe veoki vahel, mille tagajärjel oli liiklus tugevalt häiritud.

Inimesed õnnetuses vigastada ei saanud. Juhid olid kained ning tegemist on kindlustusjuhtumiga. Teeolud on Tallinna ringteel väga libedad, seega palume kõikidel sõidukijuhtidel olla väga ettevaatlikud.

- Täna kella 13 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinn-Narva maantee 110. kilomeetril. Esialgsetel andmetel kaotas Narva suunas liikunud sõiduauto Infinity juhitavuse ja kaldus vastassuunavööndisse, kus talle tuli vastu kaubik Volkswagen. Kokkupõrke vältimiseks kaldus kaubik omakorda vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku maasturiga Toyota.

Liiklusõnnetuse tagajärjel said kolm Toyotas reisinut raskelt vigastada ja on üliraskes seisus.