Otse kell 15 riigikogust: Reps venekeelsest haridusest, Sester RB-st

(Foto: riigikogu)

"Eestis on seni kehtinud pollitiline konsensus, et gümnaasium muutub eestikeelseks ja riigikeelsct õpet suurendatakse koikidel haridusastmetel. Seda selleks, et tagada koigi noorte konkurentsivõime ja ligipääs sarnasesse inforuumi. Riigieksamite tulemused näitavad, et vene õppkeelega gumnaasiumid jäävad oma tulemuste poolest alla eesti koolidele," seisab Reformierakonna fraktsiooni arupärimises Repsile.

Sestrilt küsib Reformierakond: "Jaanuaris/veebruaris alustab rahandusministeerium uue riigieelarve strateegia koostamist. Kas uus riigieelarve strateegia näeb samuti ette maksukoormuse töstrnist ka aastal 2018 ja sellele järgnevatel aastatel?"

"Meie arupärimine on ajendatud murest seoses Eesti, Läti ja Leedu kokkuleppega Rail Baltica raudteeühenduse edendamiseks. Meile on ebaselge, milliseid rahalisi kohustusi ja kui suures mahus Eesti riik sellega seoses võtab, millised on need kulud raudtee valjaehitamise korral eeldatavalt kuni 2025. aastani ning sealt edasi seoses ekspluatatsiooniga," kirjutavad Sesterile esitatud arupärimises Vabaerakonna saadikud.