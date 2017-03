Mustamäe kiriku ehitamine läheb maksma 2,5 miljonit eurot

(Foto: Mustamäe kogudus)

Tallinna linn loodab teisipäeval sõlmitava ehituslepinguga, et vabariigi 100. aastapäevaks on Mustamäele 2,5 miljoni euro eest rajatav kirik valmis.

Päraslõunal allkirjastatakse EELK konsistooriumis sihtasutuse Mustamäe Kirik ja firma Ehitus5ECO vahel leping Mustamäe kiriku ehitamiseks aadressile Kiili tn 9.

Rajatavasse hoonesse on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja noorte tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega.

EELK peapiiskop Urmas Viilma märkis pressiteates, et Tallinna linnaosad on kirikute kohapealt ebavõrdses olukorras – peaaegu kõik luteri kirikud on koondunud kesk- ja vanalinna, teistes linnaosades, kui Nõmme välja arvata, kirik puudub.

Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda märkis, et nurgakivi panek kirikule toimub praeguste plaanide kohaselt juunikuus.

"Loodame väga, et saame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 2018. aastal tähistada juba Mustamäe uues kirikus – et ligemale 68 000 elanikuga Mustamäe saab lõpuks endale oma pühakoja,“ ütles Kalda.