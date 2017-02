Kallas: president peaks ütlema rohkem kui õiguskantsler

Sügisel valitud uue presidendi esimesel kätlemisüritusel Kadrioru kunstimuuseumis seisis rivis ka Siim Kallas. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"On näha, et paljude asjade ees lööb ta kartma. Äkki keegi saab pahaseks, kui presidendile residents ehitatakse? Aga president ei pea mõtlema valijatele: resident on alati olnud sõnumitooja," rääkis Kallas intervjuus Eesti Päevalehe nädalalisas LP.

Kallase sõnul oleks ta väga tahtnud kuulda presidendi arvamust, kui Savisaare kohtuasi lekitati avalikkuse ette või kui riigikogu surus läbi kobarseaduste eelnõu, kuid nagu varasemalt president Ilveski ei öelnud ka riigipea Kaljulaid midagi.

Kallase sõnul on praegune õiguskantsler Ülle Madise isegi palju rohkem presidendi moodi. "Ta ütleb kogu aeg midagi olulist. Aga president peaks ütlema rohkem kui õiguskantsler, kes on tegelikult tippjurist ja vaatab professionaali pilguga, et põhiseadust ei rikutaks. Minu meelest on Ülle Madise oma ametiga suurepäraselt hakkama saanud."

President Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu skandaali kohta laususu Kallas, et tema oleks Ilvese kingades ilma igasuguse jututa toetusraha tagasi maksnud.

"Kui kuulsin Ilvese presidendiks saades poole kõrvaga seda Ärma lugu, oli mulle kohe selge, et see läheb lõpuks jamaks. Ja läkski," ütles Kallas, kelle arvates peaks poliitikud võlgu võtmisega üldse ettevaatlikud olema.