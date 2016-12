Eestilt on tänavu varjupaika taotlenud mullusest poole vähem inimesi

Vägeva varjupaik. (Foto: Postimees/Scanpix)

Rahvusvahelise kaitse taotluste arv on Eestis võrreldes möödunud aastaga vähenenud rohkem kui poole võrra: novembri lõpu seisuga oli esitatud 107 varjupaigataotlust.

Politsei- ja piirivalveameti mingratsioonibüroo juht Maige Lepp ütles ERRi raadiouudistele, et taotluste arv on langenud eelkõige Ukraina kodanikest taotlejate arvu vähenemise tõttu.

Eestis on sel aastal sagedamini varjupaika otsinud Venemaa, Palestiina okupeeritud alade, Iraani, Afganistani ja Albaania kodanikud. Taotluste menetlemiseks kulub keskmiselt 90 tööpäeva ehk 4,5 kuud.

Juhan Saharov Johannes Mihkelsoni keskusest ütles, et need, kes tulevad siia ümberpaigutamise kava alusel, saavad tavaliselt oma taotlusele vastuse kiiremini.

"Varjupaigataotlejaks saab Eestis inimene, kes Eesti piiril või Eesti politsei- ja piirivalveameti osakondades esitab varjupaigataotluse. Samas kui ümberpaigutamise ja ümberasustamise raames tullakse Eestisse nõnda, et põhimõtteliselt on see kaitse andmine väga suures määras juba otsustatud Eesti komisjoni poolt riigis, kust nad tulevad - Kreeka või Türgi hetkel - ja Eestis saavad nad üsna kiiresti rahvusvahelise kaitse otsuse," selgitas ta.

Saharov lisas, et Mihkelsoni keskus tegeleb põhiliselt rahvusvahelise kaitse saanud inimestega. Kaitse saanutel on õigus keskuse poole pöörduda, et tugiisikuteenust saada.

"77 inimest on tulnud Eestisse ümberpaigutamise ja asustamise raames ja hetkel on meie keskuse kaudu 35 inimesel neist tugiisik, teine pool on MTÜ Eesti Pagulasabi - praegu 42 inimest," lausus Saharov.

Eurostati andmetel esitati 2015. aastal Eestile 225 ning 2014. aastal 145 varjupaigataotlust.