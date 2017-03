Tallinnas töötab praegu vaid kaks kiiruskaamerat

Tallinna linnavalitsus saatis jaanuaris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse taotluse, et liikluskaamerate tehtud trahvid laekuksid kohalikku eelarvesse.

"Ettepanek on läinud ministeeriumile ja oleme ka saanud sealt vastuse, et asi on võetud menetlusse ja võimalusel arvestatakse," rääkis Tallinna liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson (KE) teatas "Aktuaalsele kaamerale", et linnas olevad kiiruskaamerad peaksid lisaks kiiruseületamisele fikseerima ka muud rikkumised ning kui ainus võimalus on seda teha koostöös linnaga, tuleb kaaluda seaduste muutmist.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) sõnul tema sellekohast seadusemuudatust ei toeta.

Riigikogu majanduskomisjon hakkab asjaga tegelema siis, kui vastav eelnõu nendeni jõuab.

"Täna ei ole olnud teema, et liikluskaamerad ja trahvid saaksid olla kohaliku omavalitsuse eelarve osa, täna on nad olnud riikliku eelarve osa ja täna öelda, kas see ettepanek, mis Tallinna linn teinud on, kas see on hea või halb, on ennatlik. Kindlasti see teema tuleb meil komisjonis arutelule ja siis saab ka teha otsuseid," selgitas riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL).

Praegu töötab Tallinnas vaid kaks kiiruskaamerat Kristiine ristmikul.

"Kuna seadusandlus ei olnud veel muutunud, siis me saime koostööleppe maanteeametiga ja koostöös maanteeameti ja politsei ja piirivalveametiga täna Kristiine ristmiku kaamerad töötavad ja see trahvitulu, mis laekub riigikassasse, sealt nende hoolduskulusid ka kaetakse," selgitas Tallinna liikluskorralduse osakonna juhataja Rüütelmaa.

Paigaldatud on kaameraid Tallinnas teistessegi kohtadesse, kuid linnal puudub huvi neid käivitada.

"Kuna kohalikud omavalitsused niikuinii menetlevad näiteks parkimise väärtegusid ja parkimistasu viivistasu otsuseid, siis linnal oleks ka võimekus menetleda automaatse järelevalve poolt tehtud trahve ja siis see raha, mis tuleks trahvidest, oleks võimalik kasutada ära kas liikluskorraldusteks või muudeks olulisteks küsimusteks," märkis Rüütelmaa.