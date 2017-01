Kaitseuuringute keskus uurib noorte venelaste lojaalsust Eestile

Pilt on illustratiivne (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Kaitseuuringute keskuse tegevjuhi Dmitri Teperiki sõnul on mõned poliitikud ja ühiskonnategelased viimase kahe aasta jooksul palju spekuleerinud noorte venelaste ja julgeolekuohu teemal, samas ei ole selle kohta mingeid usaldusväärseid andmeid, kirjutab Postimees.

"Uuringu põhieesmärk on kaardistada Eestis elavate noorte venekeelsete inimeste üldteadmised riigikaitsest ja julgeolekust ning uurida nende isiklikke hoiakuid, arusaamu ja seisukohti, et meil oleksid selles vanuses sihtrühma kohta usaldusväärsed andmed," ütles Teperik.

Tema sõnul tellib kaitseministeerium traditsiooniliselt kaks korda aastas arvamusuuringuid, kuid need on tehtud kogu elanikkonna küsitlemise põhjal, seekord on aga kaitseuuringute keskuse spetsiifiline huvi, mida arvavad noored venekeelsed inimesed vanuses 15-34 eluaastat.

Ankeedi täitmine võtab aega umbes 12-15 minutit ning küsimused puudutavad Eesti julgeoleku ja riigikaitsega seonduvat, suhtumist ajateenistusse, suhtumist politseisse, kaitseväkke ja Kaitseliitu, võimalikku julgeolekuohtu Eesti riigile, konflikti Ida-Ukrainas, liitlasvägede kohaolekut Eesti territooriumil ja meediatarbimist.