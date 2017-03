Eestikeelses Vikipeedias loodetakse jõuda miljoni artiklini

Kui praegu on eestikeelses Vikipeedias ligikaudu 155 tuhat eestikeelset artiklit, siis 2020. aastaks võiks neid olla juba miljon - selline ambitsioonikas plaan võiks idee algatajate sõnul olla väärikas kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Selleks, et eestikeelsesse Vikipeediasse kirjutataks võimalikult paljudest Eesti asjadest, ootavad Tartu ülikool ja MTÜ Wikimedia Eesti veebientsüklopeediasse artikleid juurde looma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vikipeedias on praegu artikleid ligi 300 keeles, 13 keelt on esindatud rohkem kui miljoni artikliga. Miljon+ idee algatajate soov on, et lähiaastatel võiks miljoni artikli keeleks saada ka eesti keel.

"Kui vaadata Vikipeedia arengut praegu, siis eesti keel jõuaks miljoni artiklini aastaks 2090. Me kõik saame aru, et see on lihtsalt liiga hilja. See tähendab, et me peame midagi tegema ja me saame teha seda, et Eesti ülikoolid, head toetajad, me saame innustada, me saame ise kirjutada ja ülikoolidena saame pakkuda koolitusi," rääkis Miljon+ idee algataja, Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma.

Nii oodatakse koolitustel osalema kõiki, kes tunnevad, et nende jaoks huvipakkuval teemal eestikeelses Vikipeedias artiklit ei ole.

"Tihtilugu on inimestel keerulised eelarvamused selle kohta, et sellega ei ole võimalik hakkama saada, aga mõneti tahame näidata, et sellega tuleb igaüks toime," ütles Vikipeedia administraator Ivo Kruusamägi.

Suured abitsioonid on aga ka võrulastel, kes peavad alates 2005. aastast võrukeelset Vikipeediat.

"Saaks 10 000, preagu on seal viis ja pool tuhat artiklit. Nüüd võiks poole rohkem saada, saaks üle kümne tuhande ära, siis oleks väga hea," rääkis võrukeelse Vikipeedia üks eestvedajatest, keeleteadlane Sulev Iva.

Suurele eesmärgile kaasa aitamiseks saavad käed külge panna ka setod ja mulgid.

"Võru Vikipeediasse saab ka seto ja mulgi keeles artikleid kirjutada - siis tuleb seto või mulgi lipukene nurka. Kindlasti, kõik kes vähegi oskavad võru, seto või mulgi keeles kirjutada, väga hea oleks, kui teeksite hästi palju artikleid meile," ütles Iva.