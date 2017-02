EASi uueks juhiks saab Alo Ivask

Alo Ivask (Foto: Postimees/Scanpix)

EASi pressiesindaja Emilie Toomela rääkis ERRile, et nõukogu arutas kohtumisel viimaseid sõelale jäänud kandidaate ja valis juhatuse esimeheks Ivaski, kes juhtis eelnevalt ehitus- ja kodusisustuskaubamajade võrku Kesko Senukaid (endine Rautakesko) Eestis ja Lätis.

Ivaskiga sõlmitakse tööleping neljaks aastaks.

Uus juht ütles, et EAS on õigustatult kõrgendatud tähelepanu all, kuid kahjuks ei ole alati meediast välja tulnud, et EAS on teinud asendamatut tööd mitmetes valdkondades ning tegemist on väga tugeva Eesti ekspordi arendajaga.

"Enne meeskonnaga koostööd alustamata on veel raske öelda, kuidas me täpselt EASiga edasi läheme, aga minu soov on jätkata suunda kasvatada EASist toetuste jagaja asemel ettevõtluse kompetentsikeskus," sõnas Ivask.

EASi nõukogu esimehe Erki Mölderi sõnul tegi nõukogu üksmeelse otsuse 69 kandidaadi seast.

„Meil oli lõppvoorus viis tugevat kandidaati. Tegemist on väga suure ja paljunõudva organisatsiooniga, millel on suurel hulgal erinevaid teenuseid. Alo Ivaski kui tippjuhi tasakaalukus ja sihikindlus on kindlasti need omadused, mida EAS täna vajab," lausus Mölder.

EAS kuulutas juhatuse esimehe konkursi välja pärast seda, kui senine juht Hanno Tomberg oli president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu ettevõtlustoetuse osas tehtud otsuste tõttu tagasi kutsutud.

Vahepealsel ajal on EASi juhatuse esimehe ülesandeid täitnud Sille Talvet-Unt.

Juhatuse esimehe kandidaatidelt oodati kõrgharidust majanduse, rahanduse või rahvusvaheliste suhete valdkonnas ning vähemalt kolmeaastast juhtide juhtimise kogemust era või avalikus sektoris. Lisaks ka väga head inglise keele oskust. EASi juhatuse esimehe palgatase on kuni 6000 eurot.