Fotod: Saksa kaitseminister külastas Ämari lennubaasi

Neljapäeval Ämari lennubaasi külastanud Saksamaa Liitvabariigi kaitseminister Ursula von der Leyen kinnitas kohtumisel kaitseminister Margus Tsahknaga, et Saksamaa õhuvägi on lähitulevikus valmis taas tulema Ämarisse NATO õhuturvet tagama.

"Eesti on olnud meile suurepärane võõrustaja, meie õhuväelastele meeldib siin ja koostöö teie õhuväega laabub väga hästi," ütles von der Leyen. "Meil on loodud hea alus kaitsealasele koostööle, me tuleme siia kindlasti veelkord tagasi," sõnas ta.

Tsahkna: Euroopa sõjalist võimekust tuleb tõsta

Kaitseminister Margus Tsahkna tänas Saksa kaitseministrit tugeva liitlastoe eest.

Tsahkna rõhutas, et Euroopa julgeolek vajab EL-i riikide kaitsevõimekuse tõstmist. "Euroopa julgeolekut ja sõjalist võimekust tuleb tõsta. Seda mitte sellepärast, et see oleks asi iseeneses, vaid viimased aastad on näidanud Venemaa jätkuvalt agressiivset käitumist. Aga ka seda, et oma sõjalist võimekust arendatakse ja moderniseeritakse. Me teame seda väga hästi just siin NATO ja EL-i idapiiril, kus omame pilti ja ka ajaloolist kogemust," rääkis Tsahkna.

Kaitseminister Tsahkna sõnul toetab Eesti täielikult Saksamaa initsiatiivi, mis puudutab seda, et EL-i liikmesriigid võtaksid enda poolt eesmärgiks liikuda 2% kaitsekulude suunas, millest 20% läheks investeeringuteks. "Sel aastal kavatseme seda initsiatiivi edasi viia olles EL-i eesistuja," ütles ta.

Kahepoolsel kohtumisel rääkisid kaitseministrid Euroopa Liidu ja NATO kaitsekoostöö tihendamisest ja vajadusest tugevdada Euroopa riikide kaitsevõimet. Samuti pidasid ministrid vajalikuks tihendada kahepoolset koostööd küberkaitse vallas.

Saksa-Eesti kaitsekoostöö

Eesti ja Saksamaa kahepoolne kaitsealane koostöö on juba aastaid olnud väga viljakas ja tihe. Eesti kaitseväes on kasutusel palju erinevat Saksamaalt hangitud varustust ja relvastust. Meie suurtükiväe tugevaimaks relvaks on Saksa haubits FH-70. Paljud Eesti kaitseväelased, sealhulgas kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, on saanud oma sõjalise väljaõppe Saksamaal. Saksamaa on oluliselt panustanud muuhulgas ka Balti Kaitsekolledži ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse arendamisse.

Saksamaa relvajõude kohalolek Balti regioonis on viimastel aastatel olnud väga aktiivne. Saksa maaväelased on aastaid osalenud suure kontingendiga Eesti kaitseväe iga-kevadisel suurõppusel Kevadtorm. Saksa õhuväelased kaitsevad juba neljandat korda Ämarist Balti õhuruumi ning on seda varem teinud korduvalt ka Šiauliaist, Leedust. Eesti ja Saksa kaitseväelased teenivad täna külg-külje kõrval rahvusvahelistel missioonidel Malis ja Afganistanis. Saksamaa on Leedus asuva NATO pataljoni lahingugrupi raamriik.