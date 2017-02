Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleriks saab Janar Holm

Janar Holm haridusministeeriumis. (Foto: Postimees/Scanpix)

Märtsi lõpus ametisse asuva Holmi sõnul on töövaldkonna väljakutsed võluvalt keerukad ja tohutute võimalustega, sest muutumas on traditsiooniline töö ning tööturule vajalikud oskused.

"Oluline on aidata inimestel nendest muutustest aru saada ning luua kõigile võimalused keskkonnast toimuvate muutustega kaasa minna. Samuti tuleb kõrvaldada tööturu põhjendamatud piirangud – olgu selleks asjakohatu regulatsioon või ajakohatud hoiakud. Majanduskasvu klaaslae lõhkumisel ja heaolu suurendamisel on üheks peamiseks võtmeks kõigi eestimaalaste tööalase potentsiaali äratamine ja rakendamine," lisas Holm.

Jana Holmil on pikaaegne kogemus haridus-ja teadusministeeriumis, kus ta on töötanud asekantsleri ning kantslerina. Holm on lõpetanud 1998. aastal cum laude Õigusinstituudi eraõiguse õppesuuna ning kaitses 2005. aastal Tartu Ülikooli õigusinstituudis õigusteaduste magistri kraadi. Avalikus teenistuses on ta olnud ligi 15 aastat.

Ossinovski sõnul on majandusarengu suurimaks piduriks muutumas just negatiivsed tööturu arengud. "Tööealise elanikkonna vähenemise kontekstis peame pingutama, et aidata tööturule need, kelle töötamine on siiani olnud takistatud. Samal ajal eeldab digimajanduse areng töötajate paremaid oskusi ning kõrgemat kvalifikatsiooni," ütles minister.

Eelmine sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats lahkus ametist 1. jaanuaril.