5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Pärnu linn ootab omavalitsustelt maalt linna käivate koolilaste raha

Pärnu linnavalitsus nõuab ülejäänud omavalitsustelt, et nad maksaksid lisaraha laste eest, kes maalt linnas koolis käivad. Detsembri alguses saatis Pärnu linn kõikidele omavalitsustele ka sellekohase kirja, millele vastamise tähtaeg on täna.

Pärnu abilinnapea Jane Mets on öelnud, et kui kirjad jäävad vastuseta, lükkab linnavalitsus märtsis tagasi kõik esimesse klassi astumise avaldused, mille on esitanud lapsevanemad väljastpoolt Pärnut.

Praegu õpib Pärnu koolides 1001 last, kes on mujale sisse kirjutatud. Juba praegu maksavad vallad iga sellise lapse pealt linnale tegevuskulu.

Jane Metsa sõnul jääb linnavalitsusel aga igal aastal saamata üle 200 000 euro. Nimelt kohustab seadus maksma küll tegevuskulu, kuid investeeringukulud ja õppevälise tegevuse kulud võivad omavalitsused kokku leppida. Sellise kokkuleppeni pole Pärnumaa omavalitsused jõudnud. Pärnu tahab, et vallad panustaksid ka linna koolimajade remonti ja õppevälisesse tegevusse.

Riik asub koostama mereala planeeringut

2020. aastaks peaks saama selgeks, kuhu tohib rajada tuulepargi, kust peaksid jooksma laevateed ja kus on kõige mõistlikum vetikaid kasvatada, vahendas Madis Hindre raadiouudistest.

Täna on kõigi merel toimuvate tegevuste jaoks ette nähtud oma regulatsioon. See tähendab, et näiteks hoonestuslubade andmisel või uute laevateede kavandamisel arvestatakse ainult vastava valdkonna huvisid, tõdes rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Anni Konsap. Tarvis oleks aga terviklikku käsitlust, et iga tegevuse puhul saaks hundid söönuks ja lambad jääksid terveks. Näiteks tuuleparkide kavandamisel.

Mereala planeeringu esmase eesmärgi on paika pannud Euroopa Liidu direktiiv, mis tegelikult käsib kõigil mereäärsetel liikmesriikidel oma planeering koostada. Dokumentides kirjeldatakse eesmärki kui ökosüsteemset lähenemist.

Sellest tulenevalt tehti läinud aastal juba mitmed uuringudki ära. Näiteks koondati kokku andmed Eesti merealal liikuvate lindude rändekoridoride kohta, ning analüüsiti, millist mõju avaldavad tuulepargid lindude toitumisaladele. Ühtlasi tehti ka Saaremaalt lõuna ja edela suunas toimuva nahkiirte rände uuring. Samas pole mereala planeeringu eesmärk ainult piirangute seadmine, vaid sellest peaks saama tööriist ka ettevõtjatele.

Riik võtab raketimajanduse pisut rangema pilgu alla

Sotsiaalmeedia võrgustikku Facebook loodi novembri lõpus leht nimega "Pauku ei tee". Selle eesmärk on teavitada, et juhuslik paugutamine häirib inimesi ja tekitab loomades ning lindudes stressi. Lisaks põhjustab hooletu või väär ilutulestiku kasutamine tulekahjusid ja vigastusi.

Praegu on lõhkematerjaliseadus muutmisel, sellega vähendatakse kodus hoitava ning müümiseks lubatud pürotehnika hulka.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles Kristi Sobakule raadiouudistes, et ilutulestikuga seotud piirangute edasine karmistamine ei pruugi olukorda parandada.

Toote ohutuse ja tarbijakaitse talituse nõunik Ago Pelisaar rääkis detsembri keskel ERR-ile, et lisapiirangud ei pruugi automaatselt mainitud probleemidele lahendused. "Piirangute karmistamine ei too tingimata kaasa väärkasutamise vähenemist, vaid võib soodustada näiteks ebaseadusliku pürotehniliste toodete müüki. Ka eeskujuna mainitud riigid on hädas ebaseadusliku pürotehniliste toodete müügiga," märkis ta.

MTA: nädala lõpus võivad Narvas piiriületuse järjekorrad pikeneda

Kuna pühadeperiood on lõppenud, võib kuni pühapäevani pikeneda Narva piiripunkti läbimiseks kuluv aeg Eestist väljuval suunal. Maksu- ja tolliamet soovitab piiriületuseks aega varuda ja võimalusel kasutada Luhamaa ja Koidula piiripunkte, kus eeldatav ooteaeg on lühem.

MTA tolliosakonna asejuhi Ants Kutti sõnul saabus Venemaalt enne aastavahetust Eestisse suurel hulgal turiste, kes selle nädala jooksul eeldatavalt tagasi reisivad.

Rakvere Pauluse kiriku renoveerimisleping saab allkirjad

Kultuuriminister Indrek Saar ja Rakvere linnapea Mihkel Juhkami allkirjastavad täna Rakveres hea tahte leppe, mille kohaselt renoveeritakse Rakvere Pauluse kiriku hoone multifunktsionaalseks Arvo Pärdi nimeliseks kontserdimajaks.

Kirikusse luuakse ka tingimused kunsti kaasaegseks eksponeerimiseks.

Tänane ilm: ilus talveilm, tugevamate tuulepuhangutega

Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, õhtul saartel lõuna- ja edelatuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -8..-13, Ida-Eestis kuni -17°C.